Популярна співачка Maruv (Анна Корсун) розкрила подробиці своєї вагітності. Зірка зізналася, що це складніше, ніж вона думала, і назвала приблизні терміни пологів.

Про це артистка зізналася у сторіз Instagram, відповідаючи на запитання підписників про вагітність.

– Якщо чесно, то складно. Я думала, що буде набагато простіше. Це дуже цікавий процес та класний досвід. І мені цікаво спостерігати як змінюється моє тіло та моя енергетика. Життя – дуже цікава штука! – Заявила Maruv.

Виконавиця також показала свій оголений живіт, який охопив чоловік та за сумісництвом її менеджер Олександр Корсун для фото.

Відомо, що народжуватиме Анна влітку – про це вона поділилася зі своїми підписниками.

Нагадаємо, що вперше про свою вагітність Maruv розповіла на свій 31 день народження – 15 лютого. Щоправда, артистка не стала розкривати стать первістка.

Перші чутки про її стан з’явилися ще у січні – тоді співачка заявила, що бере паузу у творчості. Таке рішення було нібито пов’язане зі втомою та вигорянням. Після цього в мережі з’явилися перші чутки про вагітність, які Maruv не коментувала – чекала настання свого Дня народження.