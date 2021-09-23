Дружина Віктора Павліка хоче зробити пластику грудей

Дружина українського співака Віктора Павліка, блогер Катерина Реп’яхова зізналася, що хоче зробити пластику грудей.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram вона розповіла, що планує звернутися до послуг пластичного хірурга після того, як завершить грудне вигодовування.

Але на відміну від інших зірок, Катерина не хоче збільшувати розмір грудей. Вона навпаки планує зменшити бюст.

– Справа в тому, що у мене різного розміру груди. І я хочу одну зробити меншу, як іншу. Але я не знаю, наскільки це безпечно. Дізнаватимуся після грудного вигодовування, – написала дружина Віктора Павліка.

Нещодавно Катерина Реп’яхова зізналася, що планує другу дитину не раніше, ніж через п’ять років. Варто зауважити, що Павліку тоді буде 60.

Наразі артист з дружиною виховують сина Михайла, який народився 15 червня 2021 року.

Катерина розповіла, що вони вже повністю адаптувалися до нового образу життя та чітко розподілили домашні обов’язки. Зазвичай, Віктор купає малюка та дбає про те, щоб Катерина не була голодною.

Михайло став першою дитиною для 27-річної Катерини Реп’яхової, та четвертою для 55-річного Віктора Павліка.

Фото: Катерина Реп’яхова