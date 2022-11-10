Влад Шевченко

Він ледь не щодня записує сатиричні скетчі, героями яких є Зеленський, Макрон, Джонсон та інші політичні фігури. А за його сторінкою у TikTok стежать уже понад 800 тис. користувачів.

Йдеться про гумориста, зірку Instagram, TikTok та YouTube – Влада Шевченка. Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України його кумедні відео на різну тематику набирають у мережі сотні тисяч переглядів і допомагають українцям переживати непрості часи.

Факти ICTV поспілкувалися з відомим блогером і поцікавилися, як він наважився на жарти під час війни, чи є у нього хейтери та чи вже написаний сценарій святкування перемоги України у війні.

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– Владе, звідки і коли у вас виникло бажання створювати гумористичний контент під час війни? Чи оцінювали ви ризики, що хтось того може не зрозуміти?

– Звичайно, думав про ризики і хвилювався, як люди сприймуть гумор у такий важкий час, але я побачив необхідність в тому, щоб люди могли трішки посміятися і відпочити від важких щоденних новин. Бо це також підтримує моральний дух. Тому я вирішив, а чому б не смішити українців?

Спочатку здавалося, що це буде важкувато, і я дуже сумнівався, наскільки це буде доречно. Але відзняв один ролик і побачив, що люди дійсно дуже вдячні за ось такий погляд на ситуацію сьогодення.

Я не пам’ятаю, про що був ролик, але завжди знаходжу у них промінчик позитивного.

– Чи була якась передісторія створення гумористичних скетчів?

– Насправді це з’явилося не з початком повномасштабного вторгнення. Я займався гумором і знімав гумористичні ролики задовго до цього. Просто це були ролики на різні теми: і на актуальні, і на життєві.

Я гумором займаюся близько 10 років, і це насправді єдине, що я вмію нормально робити і чим можу бути корисним.

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– Зворотний зв’язок від підписників отримуєте? Що вони вам пишуть?

– Так, в основному люди просто вдячні за те, що я роблю. За те, що може їх розсмішити, за те, що може їх розрадити, подарувати трішки хорошого настрою.

Особливо, я помічав, це було на перших етапах, коли дуже мало людей робило саме розважальний контент. Навіть якщо це їх спеціалізація, то більшість репостили жахливі новини. Піднімали лише серйозні теми і не через призму гумору.

Тому в час, коли такого контенту не було – це було особливо цінним. Люди і зараз продовжують дякувати та писати подібні коментарі. Але не в таких масштабах, як на початку.

– Але ж, мабуть, без хейтерів не обійтися? Багато невдоволених пише?

– Насправді хейту мало. Я думав, з чим це пов’язано? Не знаю, чи це першопричина, але я ніколи не робив різних платних конкурсів у соцмережах, аби привернути до себе увагу нових підписників. Бо така категорія людей зазвичай підписується на тебе лише заради участі в якійсь активності.

В мене такого немає. В мене серед підписників – люди, яким цікаво те, що я публікую. І ті, які зробили це за власним бажанням. Тому люди знають, на що вони ідуть. Вони знають, який буде контент, і це у них хейту не викликає.

Інколи буває хейт, як на мене, невиправданий – можуть написати кілька матюків і ще якісь побажання для мене. Теж матюками якимись. Ось коли такі коменти, то я людина проста – відправляю в блок. Свою енергію на таке не витрачаю. І що дивно – часто це пишуть дуже приємні пані років 50-ти або люди з прихованим фото. Не знаю, чому така закономірність.

– А буває критика, до якої ви дослухаєтеся?

– Дуже рідко буває конструктивна критика. Але якщо хтось напише на кшталт: “Владе, я подивився ролик, як на мене, ти в ньому піднімаєш і підтримуєш неправильні наративи для нашого часу, бо так і так”. Тобто якщо це якийсь конструктив, то, зрозуміло, що я не буду це ніколи видаляти.

Часто я навіть можу відповісти. І в цьому діалозі інколи народжується істина. А коли пишуть просто набір лайливих слів, аби образити, то інша справа. Але я не ображаюся і часто таке просто блокую.

– Скільки гумористичних скетчів створили від початку повномасштабної війни, з 24 лютого?

– Я спеціально не рахував, але близько 140-150 скетчів зробив.

– Команда у вас велика? Хто вам допомагає створювати ролики і писати сценарії? Хто допомагає втілювати те, що у кінцевому результаті ми всі бачимо?

– Я раніше грав у Лізі сміху і в мене там є хлопці, мої друзі-колеги, до яких я звертаюся, коли є, наприклад, спірний для мене момент або якесь важке місце, яке я не можу добити. Інколи у них виходить мені допомогти, а інколи – ні. Але в основному я пишу сам. В мене є ще інші проєкти – з TikTok, але там комерційні, в яких я створюю контент для брендів. Цим я займався ще до війни. Коли великий обсяг, мені також допомагають хлопці.

Що стосується моїх скетчів, то якщо у відсотковому співвідношенні – 99% – це все я. Але інколи навіть підписники підкидують ідеї. Пишуть у директ новину й одразу ідею, як її можна обіграти.

– Вам дружина допомагає у створенні контенту? Як?

– Дружина допомагає. Це мій критик основний. Вона – безпристрасна моя порадниця. Вона дуже тонко і чітко розуміє, де перебір, а де нормально. Тому до неї я завжди прислухаюся і питаю її думки.

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– Хто перший бачить і оцінює результат ?

– У мене є друг, він і оператор. Він і монтує ці ролики. Приблизно один з десяти роликів знімає він. Особливо коли якась складна операторська робота. Тоді він бачить перший роботу зроблену. Але в основному, коли я вдома і роблю сам, то звісно, дружина.

– А є заборонені теми? Чи, можливо, постаті, про які ви не можете робити скетчі?

– Є, зрозуміло, речі, над якими не можна жартувати. Я зараз таких не згадаю одразу. Моя позиція така, що в принципі – пожартувати можна про все. Але є речі, про які написати жарт правильний і допустимий – архіскладне завдання. Тобто про все можна пожартувати, але від ступеню важкості цієї теми залежить і написання. Влучно пожартувати про якусь важку тему – дуже складно. Головне – не перейти межу.

– А що для вас є найскладнішим під час створення матеріалу?

– З того, що я почав робити після 24 лютого, то майже все – це жарти про важкі теми. Гумор у всі часи – це відображення життя. Актуальні теми у нас зараз – нелегкі. Раніше ми жартували про звільнення чи призначення нового міністра, про подорожчання долара, про якісь такі буденні речі, які хвилювали людей на той період. Але у своєму масштабі вони були дуже позитивні порівняно з тим, що ми маємо сьогодні.

Однак реалії такі, і ми жартуємо про те, що нас хвилює. Тому до цих важких тем треба підходити дуже обережно. Щоб, по-перше, розсмішити людей. По-друге, не образити їх. По-третє, не нав’язати якийсь неправильний наратив.

– А не телефонували до вас обурені політики або навпаки із замовленням гумору за участі своєї персони?

– Це був би жах. Якби мені телефонували політики, то це я б подивився у вікно, чи я раптом не у Москві.

Бо наскільки я знаю, там є історія, коли політики втручаються у життя інфлюєнсерів і купують у них публікації з певним напрямом думок. Це поширена у них історія. У мене такого, слава Богу, не було. Я не хочу спілкуватися з політиками. Я хочу робити те, що мені потрібно.

– А дохід від чого отримуєте? Скетчі його приносять?

– Серед найбільш поширених майданчиків – Instagram, TikTok та YouTube. За саме створення контенту, за перегляди платить лише YouTube. Його я тільки почав робити і не розраховую, що там з переглядів буде прибуток. Instagram і TikTok не платить за перегляди.

Мій прибуток – це рекламні інтеграції, які я з певною періодичністю роблю. Це був мій прибуток і до війни, але до війни я ще проводив заходи.

– До повномасштабної війни в Україні ви ще й були ведучим усіляких розважальних заходів. Як нині, чому відмовилися?

– Зараз я не проводжу заходи розважальні, зокрема і весілля. Я ухвалив таке рішення. Можна дискутувати на цю тему – правильно це чи ні. Але я не роздумую зараз над тим, чи правильно зараз святкувати весілля. Я лише думаю, чи правильно для мене вести їх. І я вирішив, що мені буде легше і я так зекономлю час, бо приберу важкий діалог із собою.

Я вирішив, що поки ми не переможемо, вести весілля я не буду.

– Військові реагують на ваші скетчі?

– Кілька разів писали мені військові. У мене є кілька друзів, які зараз стали військовими і боронять країну на передовій – вони позитивно відгукувалися і казали, що багато побратимів дивиться.

– Як допомагаєте українській армії?

– Щодо допомоги – намагаюся періодично робити репости або просто збори. На початку війни я робив збори, де займався повним циклом. Тобто до мене приходив запит від моїх знайомих військових, і я оголошував збір грошей. Паралельно шукав, де купити потрібні речі (це були форма, тепловізори), купував, пересилав і так далі.

Кілька разів я це зробив і потім зрозумів, що це не правильний підхід. Ось цим циклом купівлі і пошуками мають займатися люди, які цим займаються завжди. Тобто у них налагоджені зв’язки, і все це швидко відбувається.

Я, до прикладу, купував тепловізор зі своїм товаришем, який у Польщі, то ми удвох з ним три тижні шукали тепловізор. Це було на перших етапах повномасштабної війни. А гроші я зібрав на нього за три дні. Тому зрозумів, що мені краще зайнятися тим, що в мене краще виходить. Тобто шукати гроші і контактувати з людьми, у яких налагоджені зв’язки.

– У вас є новий проєкт на YouTube. В чому його суть?

– Зараз я створив YouTube-проєкт, який називається Шевченко допоможе – це донат-вікторина, в якій беруть участь відомі українці, даючи відповіді на запитання. Скільки вони зароблять – стільки я доначу на один із фондів.

Так ми привертаємо увагу до цього фонду. Ми розказуємо про нього, чим він займається. Залишаємо посилання на нього і закликаємо людей приєднатися. І це шоу виходить щотижня, з новим учасником і фондом.

Я дуже тішуся, що знайшов такий формат, в якому я щотижня стабільно можу і допомагати сам, і популяризувати допомогу.

– Чи є вже заготовки скетчів про перемогу України? Яким буде сценарій?

– Ми робили з моєю колегою ролик, де в адміністрації президента ніби то складають план святкування. Тому ось такий приблизний план є. І вже є один ролик, який висвітлює теоретично наші плани на перемогу.

Але я чомусь переконаний, щойно ми будемо підходити до переможного етапу – проблем з написанням сценарію не буде взагалі.

Якщо і в негативних умовах десь знаходяться сили на створення гумористичного контенту, то коли нарешті настане той день, про який ми всі дуже мріємо і йдемо до нього, то там не лише сценарій, а й фільми можна буде одразу писати і знімати. Бо то буде радісна довгоочікувана подія, і з контентом проблем точно не буде.