Співачка MamaRika згадала своє перше кохання, розповівши, що це було ще в шкільні роки.

Так, влаштувавши рубрику Запитання-відповідь у Instagram-stories, у виконавиці хтось із шанувальників поцікавився, хто був першим, у кого вона по-справжньому була закохана.

MamaRika сказала, що це був 10 клас, хлопчика звали Юрій.

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– Майже рік мексиканського серіалу з драмами, сльозами, дитячим максималізмом, розставаннями та возз’єднаннями щодня та всім іншим. Класно було, – зауважила артистка.

Нагадаємо, 2020 року MamaRika вийшла заміж за коміка Сергія Середу. Нині вони виховують півторарічного сина Давида.