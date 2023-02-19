Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Драма, сльози та розставання: MamaRika згадала свою першу любов

19 Лютого 2023, 17:12
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Драма, сльози та розставання: MamaRika згадала свою першу любов
Джерело: MamaRika

Співачка MamaRika згадала своє перше кохання, розповівши, що це було ще в шкільні роки.

Так, влаштувавши рубрику Запитання-відповідь у Instagram-stories, у виконавиці хтось із шанувальників поцікавився, хто був першим, у кого вона по-справжньому була закохана.

MamaRika сказала, що це був 10 клас, хлопчика звали Юрій.

Зараз дивляться

MamaRika первая любовь

– Майже рік мексиканського серіалу з драмами, сльозами, дитячим максималізмом, розставаннями та возз’єднаннями щодня та всім іншим. Класно було, – зауважила артистка.

Нагадаємо, 2020 року MamaRika вийшла заміж за коміка Сергія Середу. Нині вони виховують півторарічного сина Давида.

Читайте також:
MamaRika с сыномЯ думала, що не витримаю: MamaRika розповіла, що її син серйозно травмувався

Теги
MamaRika
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь