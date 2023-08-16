Музиканти з The Killers потрапила в скандал через неоднозначного гостя на сцені. Музиканти вирішили влаштувати шоу слухачам у Батумі, запросивши до себе одного з фанатів – ним виявився росіянин.

Так, під час концерту в Грузії фронтмен Брендон Флаверс запитав у фанатів, хто з них вміє грати на ударних.

Після цього артист вивів на сцену чоловіка, який виявився росіянином.

Публіка відреагувала на це негативно – гурт почали освистувати, а частина глядачів демонстративно покинула концерт. Утім, артисти все ж відіграли одну пісню з росіянином, попри масове невдоволення фанатів. Також багатьох зачепили слова соліста, який заявив, що всі глядачі та фанати The Killers – брати і сестри.

Після скандалу музиканти вирішили прокоментувати виступ – вони заявили, що не хотіли нікого образити, та перепросили за неприємний інцидент.

– Добрі жителі Грузії, у нас ніколи не було наміру нікого ображати! Ми часто запрошуємо глядачів грати на барабанах, і зі сцени здалося, що натовп відреагував на цей перфоманс позитивно. Ми визнаємо, що коментар, який припускає, що всі глядачі й фанати The Killers є братами і сестрами, може бути неправильно витлумачений. Ми не хотіли нікого засмучувати і просимо вибачення, – заявили артисти у Facebook.

І поки одні зірки запрошують росіян на сцену, інші виходять разом із юними українцями. Приміром, на концерті в Польщі Imagine Dragons підняли прапор України на концерті та покликала на сцену 14-річного українця, який втратив дім під час війни.