Довелося ходити з кнопковою Nokia: син Ірини Горової про покарання від мами

Син Ірини Горової Андрій поділився, що може з мамою обговорювати будь-які питання, які його хвилюють, не боячись нарватися на критику чи засудження. За словами юнака, Ірина – сучасна мама.

– Я насправді з нею багато чим ділюся. Вона не така, як усі собі уявляють. Вона сучасна. За розповідями моїх друзів, у багатьох сім’ях немає свободи слова. Наприклад, не можна сказати мамі чи татові про свої статеві проблеми, оскільки соромляться. Однак із моєю мамою можна всім поділитися, – зазначив Андрій у коментарі Маші Єфросініній.

Однак, за його словами, це зовсім не означає, що він не має дисципліни. За витівки його таки карають.

– Я можу отримати наганяй і від мами, і від тата. Вона може накричати чи щось забрати. У мене була історія, що я місяць ходив із кнопковою Nokia, – поділився син Ірини Горової.

Ірина зі свого боку зазначила, що дуже відверта з дітьми.

– Я з дітьми кішечка. Вони дуже мої. Коли люди дізнаються, на які теми я спілкуюся з дітьми, то вони мені кажуть: Ти збожеволіла? А діти це цінують, – заявила Горова.