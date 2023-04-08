Доведеться починати все заново: актор-військовий Дмитро Архіпов про життя на “гражданці”

Український актор Дмитро Архіпов, який 8 квітня святкує свій день народження, не влаштовує свята вже кілька років поспіль. Зараз зірці серіалу Молода (Новий канал) приймати привітання ніколи – вже рік Архіпов захищає Україну в лавах ЗСУ.

Актор зізнається: насамперед вдячний рідним і друзям, які попри все залишилися поруч і продовжують підтримувати зараз.

– А волонтерам взагалі потрібно ставити пам’ятники. Щоразу, як я бачу в соцмережах репости про збори та петиції, подумки дякую. І зробити два кліки в телефоні – це теж допомога! Так ми поширюємо інформацію, яка хоча б трохи наближає нас до перемоги, – переконаний зірка серіалу Молода.

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Архіпов також пригадав найстрашніші моменти за рік служби.

– У гарячі точки мене ще не відправляли. Якось прилітало в частину, в якій я служив. Тоді промайнула думка: “Було близько”. Але адреналін зашкалював, коли ворог був на підступах до Броварів на Київщині. Я тоді волонтерив і хвилювався за друзів, які захищали місто зі зброєю у руках, – каже він.

Зірка серіалу Молода зізнається, що сумує за зйомками. І за час служби йому кілька разів писали з пропозиціями роботи.

– Та й проєкти цікаві були. І щоразу я сміявся і думав: “Ну, от чому зараз? Чому раніше стільки пропозицій не було?” Намагаюся не думати про те, чим займатимуся на “гражданці”. Аж страшно стає, коли усвідомлюєш, що доведеться починати все заново. Акторські скіли й форма дуже швидко втрачаються, якщо їх не практикувати, – зазначає Дмитро Архіпов.