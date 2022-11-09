Капітал Ілона Маска впав нижче за $200 млрд – про це свідчить рейтинг Forbes. І хоча голова Tesla і Twitter, як і раніше, найбагатша людина у світі, її поступово наздоганяє Бернар Арно, президент і CEO групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy.

Це сталося на тлі придбання соцмережі Twitter за $44 млрд. До того ж тепер Маск змушений вкладати кошти у свої проєкти, продаючи акції Tesla – зовсім недавно він продав цінні папери своєї компанії майже на $4 млрд.

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Щоб не залишитися без грошей у кишені перед придбанням сервісу, ще у серпні мільярдер продав свої акції Tesla ще на $7 млрд. З квітня кількість проданих цінних паперів досягла позначки $19 млрд.

Тепер загальний капітал Маска нижче $200 млрд, хоча на початку цього року глава Tesla мала $269 млрд. Тоді аналітики заявляли, що Ілон збільшив своє багатство на %1 000 у період пандемії Covid-19.

Після вкладення величезних грошей у соцмережу, Ілон Маск хоче зробити Twitter платним. Мільярдер уже обговорював таку нагоду зі своїм радником. Так, користувачеві буде запропоновано обмежене використання сервісом, а після – заплатити гроші. Про подробиці не повідомляється, але плата буде у формі щомісячної передплати.