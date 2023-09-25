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Досі є ті, хто чекає на “русскій мір”? Реакція зірок на нічний обстріл Одеси

25 Вересня 2023, 11:26
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Реакція зірок на обстріл Одеси 25 вересня
Джерело: Надя Дорофєєва Ксенія Мішина

Уночі 25 вересня Росія атакувала Одеську область і саме місто. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. Суттєвих пошкоджень зазнали морський вокзал в Одесі та готель біля нього, який повністю згорів.

Українці активно обговорюють черговий терористичний акт росіян, знаменитості – не виняток. Реакція зірок на обстріл Одеси – далі в матеріалі.

Співачка Надя Дорофєєва оприлюднила фото пошкодженого готелю, зазначивши, що вночі РФ запустила 19 ударних безпілотників Shahed, дві надзвукові ракети Онікс і 12 крилатих ракет Калібр.

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Надя Дорофеева реакция на обстрел Одессы

Фото: https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/

– Українська ППО знищила всі Shahed і 11 Калібрів. Пошкоджено пост Одеси, готель, зерносховища, інші будівлі та склади, – поділилася загальнодоступною інформацією виконавиця.

Акторка Ксенія Мішина показала фото готелю до і після, залишивши хештег про те, що Росія – країна-терорист.

Ксения Мишина реакция на обстрел Одессы

Фото: https://www.instagram.com/misha.k.ua/

– Одеса, я так тебе люблю, – написала артистка.

Телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк також оприлюднила знімок готелю.

– Такий вигляд зараз має готель Одеса та морський вокзал, – написала вона.

Леся Никитюк реакция на обстрел Одессы

Фото: https://www.instagram.com/lesia_nikituk/

Головний герой романтичного реаліті Холостяк 11 Михайло Заливака поділився аналогічним знімком, але з іншого ракурсу. До нього він прикріпив емодзі у вигляді розбитого серця.

Михаил Заливако реакция на обстрел Одессы

Фото: https://www.instagram.com/kanyeeebear/

Співачка Джамала показала, який вигляд мав морський вокзал до атаки росіян, а також, який вигляд він має зараз.

Джамала реакция на обстрел Одессы

Фото: https://www.instagram.com/jamalajaaa/

– Цієї ночі окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет. В Одесі внаслідок ударів суттєво пошкоджено будівлю Морковзалу та готелю, – розповіла виконавиця аудиторії.

Співачка Оля Полякова також відреагувала на удар по Одесі, показавши його наслідки.

Оля Полякова реакция на обстрел Одессы

Фото: https://www.instagram.com/polyakovamusic/

Ведучий Анатолій Анатоліч задався питанням, що невже ще є люди, які чекають на “русскій мір” після всіх жахів, які він приніс на нашу землю.

Анатолий Анатолич реакция на обстрел Одессы

Фото: https://www.instagram.com/anatoliyanatolich/

– Одеса. Знову під ударом “спасітєлєй” російськомовних. Досі є люди, що чекають на “русскій мір”? Які ще ілюстрації треба? – написав Анатолій.

Також він наголосив, що українці не мають права звикати до обстрілів, і закликав кожного з нас допомагати армії та донатити, щоб наблизити перемогу.

Співак Melovin також показав наслідки “русского міра”.

Melovin реакция на обстрел Одессы

Фото: https://www.instagram.com/melovin_official/

Хореографиня Ілона Гвоздьова поділилася аналогічною інформацією, повідомивши, скільки всього росіяни випустили за ніч на Одещину.

Илона Гвоздева реакция на обстрел Одессы

Фото: https://www.instagram.com/ilonagvozdeva/

Нагадаємо, раніше зірки відреагували на ракетний обстріл України, який РФ здійснила вночі 21 вересня.

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Теги
Анатолій Анатоліч Джамала Ксенія Мішина Леся Нікітюк Надя Дорофєєва Одеса Ракетні удари Росії
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