Уночі 25 вересня Росія атакувала Одеську область і саме місто. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. Суттєвих пошкоджень зазнали морський вокзал в Одесі та готель біля нього, який повністю згорів.

Українці активно обговорюють черговий терористичний акт росіян, знаменитості – не виняток. Реакція зірок на обстріл Одеси – далі в матеріалі.

Співачка Надя Дорофєєва оприлюднила фото пошкодженого готелю, зазначивши, що вночі РФ запустила 19 ударних безпілотників Shahed, дві надзвукові ракети Онікс і 12 крилатих ракет Калібр.

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– Українська ППО знищила всі Shahed і 11 Калібрів. Пошкоджено пост Одеси, готель, зерносховища, інші будівлі та склади, – поділилася загальнодоступною інформацією виконавиця.

Акторка Ксенія Мішина показала фото готелю до і після, залишивши хештег про те, що Росія – країна-терорист.

– Одеса, я так тебе люблю, – написала артистка.

Телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк також оприлюднила знімок готелю.

– Такий вигляд зараз має готель Одеса та морський вокзал, – написала вона.

Головний герой романтичного реаліті Холостяк 11 Михайло Заливака поділився аналогічним знімком, але з іншого ракурсу. До нього він прикріпив емодзі у вигляді розбитого серця.

Співачка Джамала показала, який вигляд мав морський вокзал до атаки росіян, а також, який вигляд він має зараз.

– Цієї ночі окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет. В Одесі внаслідок ударів суттєво пошкоджено будівлю Морковзалу та готелю, – розповіла виконавиця аудиторії.

Співачка Оля Полякова також відреагувала на удар по Одесі, показавши його наслідки.

Ведучий Анатолій Анатоліч задався питанням, що невже ще є люди, які чекають на “русскій мір” після всіх жахів, які він приніс на нашу землю.

– Одеса. Знову під ударом “спасітєлєй” російськомовних. Досі є люди, що чекають на “русскій мір”? Які ще ілюстрації треба? – написав Анатолій.

Також він наголосив, що українці не мають права звикати до обстрілів, і закликав кожного з нас допомагати армії та донатити, щоб наблизити перемогу.

Співак Melovin також показав наслідки “русского міра”.

Хореографиня Ілона Гвоздьова поділилася аналогічною інформацією, повідомивши, скільки всього росіяни випустили за ніч на Одещину.

Нагадаємо, раніше зірки відреагували на ракетний обстріл України, який РФ здійснила вночі 21 вересня.