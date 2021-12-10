Під час пост-шоу Холостястячка. Життя після проекту стало відомо, що Андрій Задворний кинув Злату Огнєвіч через місяць після закінчення реаліті.

Артистка зізналася, що помилилась з вибором чоловіка. Вона була закоханою і не помічала очевидних речей. За її словами, коли вона переглянула випуски разом із глядачами, то сама здивувалася власному вибору.

Користувачі мережі по-різному відреагували на фінал стосунків Злати та Андрія. Багато хто писав слова підтримки у бік артистки. Проте було багато тих, хто не втримався та написав гнівний коментар.

Найцікавіше, що користувачі мережі досі щиро вірять у стосунки Злати з Максимом Тарапатою. До речі, саме він її підтримував після болючого розставання з Андрієм. Хоча Максим і Злата заявили, що товаришують, це не заважає користувачам вірити в їхню пару.

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