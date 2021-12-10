Під час пост-шоу Холостястячка. Життя після проекту стало відомо, що Андрій Задворний кинув Злату Огнєвіч через місяць після закінчення реаліті.
Артистка зізналася, що помилилась з вибором чоловіка. Вона була закоханою і не помічала очевидних речей. За її словами, коли вона переглянула випуски разом із глядачами, то сама здивувалася власному вибору.
Користувачі мережі по-різному відреагували на фінал стосунків Злати та Андрія. Багато хто писав слова підтримки у бік артистки. Проте було багато тих, хто не втримався та написав гнівний коментар.
Найцікавіше, що користувачі мережі досі щиро вірять у стосунки Злати з Максимом Тарапатою. До речі, саме він її підтримував після болючого розставання з Андрієм. Хоча Максим і Злата заявили, що товаришують, це не заважає користувачам вірити в їхню пару.
Що пишуть у мережі:
- Йому просто була потрібна перемога, а Злата була трофеєм. Все буде добре.
- Андрію треба лікуватися.
- Дуже сумна історія, краще б були з Дімою.
- Не вірю, що з його боку була. Просто брехня безвідповідальна.
- Він скористався перемогою.
- Ти будеш щаслива з Максимом. Все буде у вас добре.
- Конкуренція пропала та зник інтерес.
- Злато, дай Бог щастя та любові! Дуже сподіваюся, що про вас із Максимом правда.
- Макс справжній. Ось на кого варто звернути увагу.
- Злато, я вас обіймаю! Сама пройшла через такі почуття. Коли постійно обираєш, скажемо прямо мудака. А потім приходить у життя людина, яка непомітно для тебе стає частиною свого життя, і ти розумієш, що почуваєшся так, як завжди мріяв. Просто раніше дивився не на тих. Бажаю Вам великого кохання та справжньої родини. (У відповіді на коментар жінки подякувала сама Злата)
- Злато, у ваших очах багато болю! Бажаю, щоб вони заблищали від щастя! Андрій грав роль, це дуже відчувалося. Хотілося б повернути час, переграти. Щастя вам і взаємного кохання.
- Тарапата такими очима закоханими на Злату дивився весь ефір. Ось справжній закоханий кавалер.
- Він слизький, було видно одразу. Він вас не вартий. І надто слабкий, щоб визнати це.