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Досі вірять у стосунки з Тарапатою: реакція мережі на розставання Злати та Андрія

11 Грудня 2021, 01:08
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Досі вірять у стосунки з Тарапатою: реакція мережі на розставання Злати та Андрія

Під час пост-шоу Холостястячка. Життя після проекту стало відомо, що Андрій Задворний кинув Злату Огнєвіч через місяць після закінчення реаліті.

Артистка зізналася, що помилилась з вибором чоловіка. Вона була закоханою і не помічала очевидних речей. За її словами, коли вона переглянула випуски разом із глядачами, то сама здивувалася власному вибору.

Користувачі мережі по-різному відреагували на фінал стосунків Злати та Андрія. Багато хто писав слова підтримки у бік артистки. Проте було багато тих, хто не втримався та написав гнівний коментар.

Найцікавіше, що користувачі мережі досі щиро вірять у стосунки Злати з Максимом Тарапатою. До речі, саме він її підтримував після болючого розставання з Андрієм. Хоча Максим і Злата заявили, що товаришують, це не заважає користувачам вірити в їхню пару.

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Що пишуть у мережі:

  • Йому просто була потрібна перемога, а Злата була трофеєм. Все буде добре.
  • Андрію треба лікуватися.
  • Дуже сумна історія, краще б були з Дімою.
  • Не вірю, що з його боку була. Просто брехня безвідповідальна.
  • Він скористався перемогою.
  • Ти будеш щаслива з Максимом. Все буде у вас добре.
  • Конкуренція пропала та зник інтерес.
  • Злато, дай Бог щастя та любові! Дуже сподіваюся, що про вас із Максимом правда.
  • Макс справжній. Ось на кого варто звернути увагу.
  • Злато, я вас обіймаю! Сама пройшла через такі почуття. Коли постійно обираєш, скажемо прямо мудака. А потім приходить у життя людина, яка непомітно для тебе стає частиною свого життя, і ти розумієш, що почуваєшся так, як завжди мріяв. Просто раніше дивився не на тих. Бажаю Вам великого кохання та справжньої родини. (У відповіді на коментар жінки подякувала сама Злата)
  • Злато, у ваших очах багато болю! Бажаю, щоб вони заблищали від щастя! Андрій грав роль, це дуже відчувалося. Хотілося б повернути час, переграти. Щастя вам і взаємного кохання.
  • Тарапата такими очима закоханими на Злату дивився весь ефір. Ось справжній закоханий кавалер.
  • Він слизький, було видно одразу. Він вас не вартий. І надто слабкий, щоб визнати це.
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Теги
Злата Огнєвіч , Холостячка
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