Співачка Наталія Могилевська розповіла, як ледь не опинилася в центрі атаки іранських ударних дронів.

22 жовтня разом зі своєю творчою командою артистка їхала в Олександрію (Кіровоградська область). Там у неї був запланував драматичний спектакль Я вдома. Проїжджаючи Черкаську область, вони ледь не опинилися в епіцентрі вибуху дронів-камікадзе.

За словами Наталії, їх врятувало те, що вони зупинилися на заправці, інакше все могло б виявитися по іншому.

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– Дорога була не легкою. Ми ледь не потрапили під обстріл. Дякувати Богу, що відвів нас від біди… Ми проїжджали Смілу через п’ять хвилин після вибуху. Якби до цього не зупинилися на заправці, то потрапили б в самий епіцентр. Ми повинні були їхати саме по окружній. Тобто нас Господь Бог завернув, – розповіла Могилевська.

Варто зазначити, це не єдиний раз, коли Наталія стикається з дронами-камікадзе. 17 жовтня, під час масштабного обстрілу України Shahed-136 пролітав прямо над її будинком.