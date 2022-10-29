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Допомагають армії, але не на передовій: Кондратюк пояснив, чому його сини не в лавах ЗСУ

29 Жовтня 2022, 17:27
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ігор Кондратюк

Музичний продюсер Ігор Кондратюк розповів, чому його сини не вступили до лав ЗСУ і чим займаються зараз.

За словами Кондратюка, Сергій і Данило допомагають армії, а самі ж потрапляють під четверту хвилю мобілізації.

– Двоє хлопців живуть у Києві. Працюють. Старший монтує соціальні ролики якісь, де вони їх беруть і знімають, я не знаю. Середній займається блокчейном. Він організував фонд разом із однодумцями. Донатять на ЗСУ, возять волонтерські якісь речі. У тому фонді, здається, фігурує мер Нью-Йорка, – каже Ігор.

Додає, через проблеми зі здоров’ям – у четвертій хвилі мобілізації, як і сам продюсер.

Зараз дивляться

– У них обох там проблеми зі здоров’ям через те, що дитинство провели за комп’ютерами, але це таке. Молодша донька навчається на другому курсі в Америці. Вона вчиться на інженера космічних систем. Добре вчиться. Єдина проблема, що, звичайно, не змогла прилетіти на літні канікули. У грудні, сподіваюся, приїде в Україну через Варшаву, – зазначив Кондратюк.

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