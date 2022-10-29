Музичний продюсер Ігор Кондратюк розповів, чому його сини не вступили до лав ЗСУ і чим займаються зараз.

За словами Кондратюка, Сергій і Данило допомагають армії, а самі ж потрапляють під четверту хвилю мобілізації.

– Двоє хлопців живуть у Києві. Працюють. Старший монтує соціальні ролики якісь, де вони їх беруть і знімають, я не знаю. Середній займається блокчейном. Він організував фонд разом із однодумцями. Донатять на ЗСУ, возять волонтерські якісь речі. У тому фонді, здається, фігурує мер Нью-Йорка, – каже Ігор.

Додає, через проблеми зі здоров’ям – у четвертій хвилі мобілізації, як і сам продюсер.

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