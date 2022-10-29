Музичний продюсер Ігор Кондратюк розповів, чому його сини не вступили до лав ЗСУ і чим займаються зараз.
За словами Кондратюка, Сергій і Данило допомагають армії, а самі ж потрапляють під четверту хвилю мобілізації.
– Двоє хлопців живуть у Києві. Працюють. Старший монтує соціальні ролики якісь, де вони їх беруть і знімають, я не знаю. Середній займається блокчейном. Він організував фонд разом із однодумцями. Донатять на ЗСУ, возять волонтерські якісь речі. У тому фонді, здається, фігурує мер Нью-Йорка, – каже Ігор.
Додає, через проблеми зі здоров’ям – у четвертій хвилі мобілізації, як і сам продюсер.
– У них обох там проблеми зі здоров’ям через те, що дитинство провели за комп’ютерами, але це таке. Молодша донька навчається на другому курсі в Америці. Вона вчиться на інженера космічних систем. Добре вчиться. Єдина проблема, що, звичайно, не змогла прилетіти на літні канікули. У грудні, сподіваюся, приїде в Україну через Варшаву, – зазначив Кондратюк.