Колишній чоловік Брітні Спірс хоче від співачки більше грошей як аліменти за синів, які живуть зі своїм батьком. Так, Кевін Федерлайн уже звернувся до суду через деякі невирішені питання.

Так, на думку Кевіна, він не домовлявся з Брітні за те, що діти житимуть у нього на постійній основі. Про це не йшлося під час обговорення аліментів.

Відомо, що колишній чоловік артистки отримує $40 тис. на місяць на утримання Джейдена і Шона – сума була визначена на домовленості, що батьки проводитимуть із дітьми однакову кількість часу. Однак, Брітні не поспішає бачитися зі своїми синами.

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Відомо, що старшому синові нещодавно виповнилося 18 років, що говорить про зменшення аліментів. Джейден же отримуватиме допомогу від матері до 2025 року. Кевін вважає, що він має більше отримувати від своєї зіркової колишньої, оскільки проводить увесь свій час з дітьми.

Утім, зараз співачка намагається забути своє минуле – Спірс мало не опинилася топлес під час вечірки в Мексиці, де вона насолоджується своїм холостяцьким життям. Розлучення з Семом Асгарі видалося гучним, і поки невідомо, чим воно закінчиться.