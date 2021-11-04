Американська супермодель Джіджі Хадід після розриву зі співаком Зейном Маліком зустрічалася з адвокатами щодо опіки над їхньою донькою Хай.

Також зірка залучила юристів, щоб вони допомогли розібратися в питаннях опіки та розподілити час для обох батьків.

Незважаючи на суперечки між подружжям, модель не планує відмовлятися від Зейна і хоче, щоб він брав участь у вихованні 13-місячної дівчинки.

– Іоланда (мама Хадід, – Ред.) дуже засмучена Зейном, але Джіджі ясно дала зрозуміти, що її дочці потрібен її батько. Джіджі зробить все можливе, щоб те, що сталося, не вплинуло на Хай, – повідомило джерело, близьке до моделі.

Наприкінці жовтня стало відомо, що мати Джіджі Хадід звинуватила Зейна Маліка в домашньому насильстві. Іолада подала заяву до поліції на свого зятя. Спочатку співак категорично заперечував усі звинувачення на свою адресу.

Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що Джіджі Хадід та Зейн Малік розійшлися після скандалу з домашнім насильством. Інсайдери повідомили, що наразі подружжя живе порізно, проте продовжує виховувати доньку.

Згодом стало відомо, що Зейну Маліку висунули чотири звинувачення. Він звинувачений у злочинах проти дружини та її матері. У документах сказано, що артист назвав Іоладу жінкою легкої поведінки та заштовхав у шафу, завдавши їй фізичного болю. Зрештою свою провину музикант визнав.

Йому призначили штраф та випробувальний термін на рік, а також заборонили наближатися до Іолади.