Телеведучий Микита Добринін відповів критикам після вінчання з Дашею Квітковою. Шоумен заявив, що потрібно поважати вибір кожного.

Своїми думками Микита поділився в Instagram.

– Щоб краще зрозуміти людину, уявіть себе на її місці – це слова психолога Дейла Карнегі. Важко висловити свою думку, і при цьому не зачепити людину, – почав свої думки артист.

Добринін вважає, що важливо навчитися говорити про свої почуття, а не оцінювати дії іншої людини. Артист порушив проблеми поляризації думки у суспільства – нинішні питання стосуються війни та біженців.

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– Мами з дітьми виїхали за кордон, щоб уберегти свої життя, а їхні чоловіки залишились у країні, щоб захищати Україну. Їм складно – відстань і розлука дають себе знати. Чому виїхали? Тому що це їхній вибір, і він засудженню не підлягає, – додав Микита.

Телеведучий упевнений, що мають рацію і ті, хто вирішив залишитися – на це може бути величезна кількість причин, і їх також не варто засуджувати.

– Давайте поважатимемо вибір кожного. Сьогодні ви засуджуєте, завтра вас. Все повертається, щоб навчити нас людяності, – вважає Добринін.

Нагадаємо, що в умовах війни Даша поїхала відпочивати до Туреччини, після чого повернулася до України та повінчалася з Микитою Добриніним. Блогер додала, що на такий крок вони наважилися ще до 24 лютого, але війна зрушила терміни.