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Для показухи: Камінська нарвалася на критику за привітання з Днем Незалежності

24 Серпня 2022, 22:15
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Для показухи: Камінська нарвалася на критику за привітання з Днем Незалежності
Джерело: Слава Камінська

Співачка Слава Камінська привітала Україну з Днем Незалежності та нарвалася на критику. Все через те, що артистка оприлюднила фото у пляжному вбранні.

На кадрі, зробленому в дзеркало, Слава постала в патріотичному купальнику. Виконавиця зазначила, що зробила це для ЗСУ.

– Я довго думала, викладати це фото чи ні? Згодна, зовсім не на часі. Але саме це фото я робила насамперед для ЗСУ! Хлопці, бо тільки завдяки вам ми маємо можливість вільно дихати в нашій Незалежній Україні! Зі святом! З вірою в Україну! ЗСУ та перемогу, – підписала Камінська фото.

Не всі підписники оцінили старання артистки, зазначивши, що краще б вона з’явилася на знімку у вишиванці. А також звернули увагу на жест, який Слава показує рукою – жест-тризуб, через який нещодавно спалахнув скандал.

Зараз дивляться
  • І навіщо їм це фото? Краще б гроші їм скинула.
  • Можна було б сьогодні у вишиванці.
  • Фото не для ЗСУ, а для показухи.
  • Цілком недоречно. На жаль, в Україні війна триває та гинуть прості мирні люди!
  • Як це все гидко!
  • Настільки тупе і недалеке фото в цей час… Патріотичним його навряд чи можна назвати.
  • З тризубом трохи запізнилися на флешмоб, його змінили.

Однак не всі розкритикували Славу. Є й ті, хто похвалив артистку за чудову фізичну форму та креативність.

  • Слава як завжди, креативна і не так як у людей.
  • Навіть фото у купальнику можна зробити патріотичним! Мені сподобалося!
  • Красуня!
  • Люблю! Найпрекрасніша.
  • Це свіжа фотографія? Та ти просто досконалість.
  • Гарне фото!
  • Чудова форма!
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День незалежності України Слава з НеАнгелів
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