Співачка Слава Камінська привітала Україну з Днем Незалежності та нарвалася на критику. Все через те, що артистка оприлюднила фото у пляжному вбранні.

На кадрі, зробленому в дзеркало, Слава постала в патріотичному купальнику. Виконавиця зазначила, що зробила це для ЗСУ.

– Я довго думала, викладати це фото чи ні? Згодна, зовсім не на часі. Але саме це фото я робила насамперед для ЗСУ! Хлопці, бо тільки завдяки вам ми маємо можливість вільно дихати в нашій Незалежній Україні! Зі святом! З вірою в Україну! ЗСУ та перемогу, – підписала Камінська фото.

Не всі підписники оцінили старання артистки, зазначивши, що краще б вона з’явилася на знімку у вишиванці. А також звернули увагу на жест, який Слава показує рукою – жест-тризуб, через який нещодавно спалахнув скандал.

Зараз дивляться

І навіщо їм це фото? Краще б гроші їм скинула.

Можна було б сьогодні у вишиванці.

Фото не для ЗСУ, а для показухи.

Цілком недоречно. На жаль, в Україні війна триває та гинуть прості мирні люди!

Як це все гидко!

Настільки тупе і недалеке фото в цей час… Патріотичним його навряд чи можна назвати.

З тризубом трохи запізнилися на флешмоб, його змінили.

Однак не всі розкритикували Славу. Є й ті, хто похвалив артистку за чудову фізичну форму та креативність.