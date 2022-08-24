Співачка Слава Камінська привітала Україну з Днем Незалежності та нарвалася на критику. Все через те, що артистка оприлюднила фото у пляжному вбранні.
На кадрі, зробленому в дзеркало, Слава постала в патріотичному купальнику. Виконавиця зазначила, що зробила це для ЗСУ.
– Я довго думала, викладати це фото чи ні? Згодна, зовсім не на часі. Але саме це фото я робила насамперед для ЗСУ! Хлопці, бо тільки завдяки вам ми маємо можливість вільно дихати в нашій Незалежній Україні! Зі святом! З вірою в Україну! ЗСУ та перемогу, – підписала Камінська фото.
Не всі підписники оцінили старання артистки, зазначивши, що краще б вона з’явилася на знімку у вишиванці. А також звернули увагу на жест, який Слава показує рукою – жест-тризуб, через який нещодавно спалахнув скандал.
- І навіщо їм це фото? Краще б гроші їм скинула.
- Можна було б сьогодні у вишиванці.
- Фото не для ЗСУ, а для показухи.
- Цілком недоречно. На жаль, в Україні війна триває та гинуть прості мирні люди!
- Як це все гидко!
- Настільки тупе і недалеке фото в цей час… Патріотичним його навряд чи можна назвати.
- З тризубом трохи запізнилися на флешмоб, його змінили.
Однак не всі розкритикували Славу. Є й ті, хто похвалив артистку за чудову фізичну форму та креативність.
- Слава як завжди, креативна і не так як у людей.
- Навіть фото у купальнику можна зробити патріотичним! Мені сподобалося!
- Красуня!
- Люблю! Найпрекрасніша.
- Це свіжа фотографія? Та ти просто досконалість.
- Гарне фото!
- Чудова форма!