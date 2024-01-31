Співачка Анна Трінчер висловилася про блогерів Сергія Іванова та Володимира Петрова. В ефірі своєї програми на YouTube-каналі Ісландія TV вони ображають відомих жінок. Дісталося від них і артистці.

Трінчер висловилася про Іванова і Петрова

В Instagram-stories Анна показала уривок свого інтерв’ю Маші Єфросиніній, в якому вона каже, що боїться публікувати контент про війну через втрату статистики. Ці слова розлютили Петрова, за що він накинувся на Трінчер і став її ображати.

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– Сказала ху*ню – погоджуюся. Я все ще зростаю, вчуся і стаю з кожним днем свідомішою громадянкою своєї країни. Я роблю помилки, мислю помилково, але щиро прагну бути кращою версією себе. Тепер щодо цих ідіотів. Я не буду опускатися до їхнього рівня і обзивати їх, хоча хотілося б, але називати їх чоловіками язик не повертається, – зазначила співачка.

Вона додала, що живе в оточенні, де чоловіки мають повагу до жінок, а ось із такими, як Іванов і Петров, стикається рідко.

– Я щиро вважаю, що не зробила нічого критично поганого, щоб почути у свій бік “тупа п**да”. Дуже хочу, щоб таких людей кенселили з нашого медіапростору, щоб у суспільстві культивувався етикет спілкування, особливо публічного. Це послання не їм, а вам. Їм у мене єдине послання – на**й, – наголосила Анна.

Обурення з приводу Іванова і Петрова ходить у мережі вже кілька днів. Спершу Alyona Alyona і Аліна Доротюк присоромили блогерів з Ісландія TV. В одному зі своїх ефірів вони назвали реп-виконавицю “під’їзною хабалкою”, а також обговорили зовнішність Доротюк.

Образили блогери і ведучу Машу Єфросиніну, яка також не стала мовчати і висловила все, що думає з цього приводу.