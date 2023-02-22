Канадська співачка Авріл Лавінь розійшлася зі своїм нареченим, музикантом Mod Sun (справжнє ім’я – Дерек Раян Сміт). Стосунки розірвала виконавиця, зробивши це несподівано навіть для ексобранця.

Так, днями Дерек вирушив у тур, нічого не підозрюючи, водночас Лавінь вирішила поставити крапку в їхніх стосунках.

– Вони були разом і заручені. Три дні тому він поїхав в турне, тож якщо щось змінилося, це для нього новина, – сказав представник Раяна.

Також повідомляється, що в останні місяці у ексзакоханих були проблеми, через які вони кілька разів розходилися і сходилися, перш ніж остаточно розірвати стосунки.

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Що стало причиною – не відомо, але кілька днів тому Авріл застали в компанії її колишнього бойфренда, репера Tyga.

Вони вечеряли в ресторані, а після сіли в авто і кудись поїхали.

Нагадаємо, про стосунки Авріл Лавінь з Mod Sun стало відомо у 2021 році. У 2022-му він зробив їй пропозицію.