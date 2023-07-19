Співачка Злата Огнєвіч розповіла, як відмовилася від реклами за 300 тис. грн. Зірка не хотіла брати ці гроші заради зради власних принципів.

Про свій заробіток зірка розповіла в Instagram.

Як лідеру думок і знаменитості, їй надходить багато пропозицій зробити рекламу. Часто це бувають казино та мікропозики. У артистки є й інші принципи, через які артистка не переступає.

– Для мене табу – казино, мікропозики, автомати. Це просто якийсь треш. Я особисто знаю, як люди виносять з домівки все до останньої копійки, і що це реально трагедія. Ігроманія – це залежність, як і наркоманія, – поділилася думкою Огнєвіч.

Злата підняла цю тему після чергового звернення з подібною рекламою – їй запропонували за це $8 тис.

– Мій менеджер просто від балди написав $8 тис., щоби перевірити реакцію. І знаєте що? Вони погодилися і готові заплатити 300 тис. грн за рекламу одному інфлюенсеру. Та я розумію, що ці кошти вони потім відіб’ють у звичайних українців, – заявила Огнєвіч.

Співачка Злата Огнєвіч посміялася з вигаданих родичів із Криму – зірка показала смішний ролик, де телефонує родичам після вибуху на Кримському мосту. Фанати оцінили сміливий ролик про правду життя росіян.