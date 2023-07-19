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Для мене це табу: Злата Огнєвіч відмовилася від реклами за 300 тис. грн

19 Липня 2023, 16:08
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Злата Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч розповіла, як відмовилася від реклами за 300 тис. грн. Зірка не хотіла брати ці гроші заради зради власних принципів.

Про свій заробіток зірка розповіла в Instagram.

Як лідеру думок і знаменитості, їй надходить багато пропозицій зробити рекламу. Часто це бувають казино та мікропозики. У артистки є й інші принципи, через які артистка не переступає.

– Для мене табу – казино, мікропозики, автомати. Це просто якийсь треш. Я особисто знаю, як люди виносять з домівки все до останньої копійки, і що це реально трагедія. Ігроманія – це залежність, як і наркоманія, – поділилася думкою Огнєвіч.

Огнєвіч

Злата підняла цю тему після чергового звернення з подібною рекламою – їй запропонували за це $8 тис.

– Мій менеджер просто від балди написав $8 тис., щоби перевірити реакцію. І знаєте що? Вони погодилися і готові заплатити 300 тис. грн за рекламу одному інфлюенсеру. Та я розумію, що ці кошти вони потім відіб’ють у звичайних українців, – заявила Огнєвіч.

Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч посміялася з вигаданих родичів із Криму – зірка показала смішний ролик, де телефонує родичам після вибуху на Кримському мосту. Фанати оцінили сміливий ролик про правду життя росіян.

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