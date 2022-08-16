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Для мене це була реальність війни: Костянтин Войтенко про Пашу Лі

16 Серпня 2022, 11:18
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Констянтин Войтенко

Український актор, зірка комедійного серіалу Будиночок на щастя (Новий канал) Костянтин Войтенко зізнався, що після смерті колеги Паші Лі прийшло розуміння того, що насправді відбувається в Україні.

Войтенко майже з першого дня війни активно волонтерить. Він обрав для себе цей важливий фронт, а деякі його колеги-актори вирішили захищати нашу країну на передовій.

– Раніше до акторів ставилися по-різному. І тут – бах! Актор-президент. Актор-воїн. Актор-волонтер. У нас вже немає професії актор. У нас є реальність, в якій ми якось існуємо. Зараз я відчуваю гордість за українських акторів! – зізнався Войтенко в YouTube-проекті Очима правди.

6 березня на війні загинув відомий молодий український актор і телеведучий Паша Лі. Його смерть боляче вразила всіх. Та насамперед його знаменитих колег.

Зараз дивляться

– Я був знайомий із Пашею Лі. Працювали разом. Коли дізнався, що він загинув, для мене це була реальність війни. До цього бачив у Telegram чи в новинах, як стріляють, як десь прилітає. Я чув це. Але реально зрозумів, що не воїни, не професійні військові, а звичайні люди віддають життя, коли дізнався про Пашу, – згадує Костя Войтенко.

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