Для мене це була реальність війни: Костянтин Войтенко про Пашу Лі

Український актор, зірка комедійного серіалу Будиночок на щастя (Новий канал) Костянтин Войтенко зізнався, що після смерті колеги Паші Лі прийшло розуміння того, що насправді відбувається в Україні.

Войтенко майже з першого дня війни активно волонтерить. Він обрав для себе цей важливий фронт, а деякі його колеги-актори вирішили захищати нашу країну на передовій.

– Раніше до акторів ставилися по-різному. І тут – бах! Актор-президент. Актор-воїн. Актор-волонтер. У нас вже немає професії актор. У нас є реальність, в якій ми якось існуємо. Зараз я відчуваю гордість за українських акторів! – зізнався Войтенко в YouTube-проекті Очима правди.

6 березня на війні загинув відомий молодий український актор і телеведучий Паша Лі. Його смерть боляче вразила всіх. Та насамперед його знаменитих колег.

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