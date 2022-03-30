Стримінговий сервіс Netflix планує відкрити офіс у Польщі, який працюватиме на Центральну та Східну Європу.

Відкриття офісу у Варшаві заплановано наприкінці 2022 року.

– Офіс Netflix у Варшаві є для нас природним наступним кроком і допоможе налагодити довгострокову співпрацю в регіоні, а також поглибити існуючі зв’язки, створивши нові можливості для творців та продюсерів контенту… Нам не терпиться разом написати наступний розділ для Netflix у Центральній та Східній Європі! – заявили в компанії.

Також на сайті компанії нагадали, що в 2016 році локалізували сервіс у Польщі. Після цього він став доступним румунською, чеською, угорською, хорватською та українською мовами.

– Тільки в Польщі ми інвестували понад $115 млн в оригінальні фільми та серіали Netflix і створили понад 2600 робочих місць… Центральна та Східна Європа також стала стратегічним виробничим центром для наших міжнародних шоу, нещодавно у цьому регіоні успішно зняли такі основні фільми як Тайлер Рейк 2 чи Shadow & Bone S01, – зазначили в Netflix.

Раніше ми повідомляли, що Netflix припинив роботу свого сервісу в Росії. Таким чином, стримінговий сервіс виступив проти повномасштабного вторгнення цієї країни в Україну.