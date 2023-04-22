Латвійська співачка Лайма Вайкуле опублікувала відео-ролик, де відповіла на закиди підписників щодо того, що вона “заробляла в Росії”.

Люди пишуть, що Лайма заробляла в Росії, а тепер виступає проти її влади.

На це виконавиця каже, що співала не лише для росіян, а для людей з усіх республік, адже в Радянському Союзі їх було 15.

За словами співачки, коли підписники у своїх коментарях пишуть щось про СРСР, то мають на увазі чомусь Росію. На це Лайма відповідає, що не треба РФ висувати на п’єдестал, робити її головною.

– І війну виграла Росія, і СРСР дало все. Так! Мені моя Латвія дала все… До чого тут Росія? Який взагалі стосунок вона має, я не розумію, – рішуче заявила Лайма Вайкуле.

Співачка також заявила, що Росія чомусь “забрала” собі День перемоги, хоча захищали свою Батьківщину тоді народи усіх республік Радянського Союзу.

– Росія приватизувала і День перемоги, і все на світі. Як Україна постраждала, Білорусь та весь Радянський Союз постраждав під час війни з 1941 року. Ні, тепер лише Росія, танки Червоною площею, ми переможці, а де інші? І якби щось погане, але ні, все добре їм належить. Як так можна?! – обурюється співачка.

Також співачка заявила, що не розуміє для чого потрібні пам’ятники загиблим радянським солдатам, якщо можна прийти на могили цих солдатів і там їх вшанувати.

– Не розумію людей, які говорили про пам’ятники, що хочуть схилити голову перед пам’ятником солдату. Так піди на цвинтар до свого батька, у країні, де він жив. Це просто пам’ятник, а не місце поховання. Навіщо потрібен пам’ятник? Я не розумію. Жодної художньої цінності він не має, – додала виконавиця, коментуючи рішення латвійської влади знести пам’ятник російському солдатові.

Такі словами не сподобалися багатьом підписникам і люди стали відкрито ображати співачку. А російські ЗМІ називають висловлювання Вайкуле цинічними.

Член комітету Ради Федерації Сергій Цеков заявив, що слова Вайкуле мають отримати відповідну відповідь “від громадян Росії і держав, які пам’ятають історію СРСР”.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Лайма Вайкуле перейшла “всі немислимі межі моралі”, і назвала латиську виконавицю неосвіченою.

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