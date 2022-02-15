Disney випустила перший трейлер фільму Чіп і Дейл поспішають на допомогу. Прем’єру картини заплановано на 20 травня на платформі Dinsey+.

Фільм дозволить поглянути на історію про два бурундуки-детективи з іншого боку. Так, мультсеріал Чіп і Дейл поспішають на допомогу був лише шоу, після якого Чіп і Дейл розлучилися. Але одного дня один з їхніх друзів зник, і вони відправили на його пошуки. Зустріч для ностальгії скасовується.

Відомо, що знімання картини розпочалися ще у березні 2021 року, а над створенням проєкту ще думали з 2014 року.

Disney вже не вперше намагається випустити гідне продовження пригод бурундуків. Влітку 2021 року компанія випустила мультсеріал Чіп і Дейл: Життя в парку, який не мав нічого спільного з оригіналом, якщо говорити про сюжет.

У проєкті з’явилися й інші знайомі персонажі Disney — наприклад, Плуто і Дональд Дак. Щоправда, це не врятувало мультфільм від провалу – його розкритикували ще на момент виходу. Багатьом не сподобався графічний стиль – він набагато поступався малюванню оригінального мультфільму 1988 року.