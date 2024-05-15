На HBO Max вийшов офіційний трейлер другого сезону серіалу Дім дракона (House of the dragon), знятого на основі фентезі Джорджа Мартина. Шоу розповідає історію роду Таргарієнів та є приквелом серіалу Гра престолів.

Дім дракона 2 сезон – дата виходу

У трейлері телеканал розкрив дату премʼєру другого сезону. Вже відомо, що у ньому буде не десять, а вісім епізодів. Як повідомляється, це “частина довгострокового плану для шоу”, і деякі основні сюжетні моменти будуть перенесені в третій сезон.

Серіал заснований на романі Джорджа Мартіна Вогонь і кров, та зосереджений на подіях, що відбуваються приблизно за 200 років до подій Гри престолів. Шоу розкриває суть руйнівного конфлікту, у якому Таргарієни пішли проти Таргарієнів.

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Вихід серіалу Дім дракона заплановано на 16 червня цього року.

Дім дракона 2 сезон – акторський склад

Глядачі побачать багатьох ключових персонажів з першого сезону. На екранах знову зʼявляться Емма Д’Арсі (Рейніра Таргарієн), Метт Сміт (Деймон Таргарієн), Олівія Кук (Алісанта Гайтауер), Рис Іфанс (Отто Гайтауер), Єва Бест (Рейніс Веларіон), Том Глінн-Карні (Ейгон II), Фіа Сабан (Гелена Таргарієн), Юен Мітчелл (Еймонд Таргарієн) та інші.

Кілька нових облич з’являться в коридорах Королівської гавані та на полях битв по всьому Вестеросу.

Дім дракона 2 сезон – сюжет

У завершенні першого сезону старшого сина Візеріса – Ейгона – коронували після інтриг з боку його матері та її однодумців. Рейніра присягається повернути Залізний трон, але потребує підтримки інших великих домів. Через загибель одного з синів вона жадає помсти, яку хоче втілити за допомогою свого чоловіка та дядька Деймона.

Другий сезон детальніше розкриє звʼязок Рейніри та Деймона. Також не виключено, що у нових серіях глядачі побачать інші знамениті родини Вестеросу – Старків, Таллі, Грейджоїв, Тиреллів, Блеквудів та інших.

Відмінністю від першого сезону у розвитку історії стане те, що у другому сезоні не буде стрибків у часі.