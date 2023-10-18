Уночі 18 жовтня російські окупанти завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю, один із яких припав на багатоповерхівку. Зруйновано деякі квартири двох під’їздів. Відомо, що є поранені, загиблі та безвісти зниклі.

Росія вже давно показала, що воювати може тільки з мирними жителями, тероризуючи їх регулярними обстрілами. Слова, щоб описати звірства окупантів, знайти складно, проте робити це потрібно, щоб світ бачив те, що відбувається. Реакція зірок на ракетний удар по Запоріжжю 18 жовтня – у матеріалі.

Мультиартист Дмитро Монатик показав фото наслідків прильоту. Він також поділився з аудиторією інформацією, що було шість ракетних ударів.

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Співак висловив співчуття сім’ям загиблих і всім постраждалим.

Блогерка Даша Квіткова показала відео із Запоріжжя цієї ночі. Вона нагадала підписникам, що Росія – країна-терорист, залишивши хештег.

Акторка Ольга Сумська також поділилася кадрами, назвавши те, що відбувається, жахом. Також вона зазначила, що під завалами можуть перебувати люди.

Співачка Настя Каменських висловила співчуття всім, хто втратив рідних і близьких.

– Ракетні удари по місту, інфраструктурі та житловому будинку в центрі міста, зруйновано вісім квартир. Є поранені, загиблі, під завалами можуть бути люди, – повідомила виконавиця доступну інформацію.

Співачка Джамала поділилася публікацією президента Володимира Зеленського. У ній ідеться про те, що держава-зло продовжує свою тактику війни з цивільними українцями та свій терор.

Аналогічним постом поділилася телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк. Вона залишила емодзі у вигляді червоного розбитого серця і людей, що обіймаються.

Ведучий Андрій Бєдняков написав на чорному фото – Запоріжжя, додавши емодзі розбитого серця. Також він висловив співчуття сім’ям загиблих.

Актор Тарас Цимбалюк наголосив, що сусід знову влаштував для українців страшну ніч.

– Вкотре завдано удару по житлових будинках, по мирному населенню… Знову цинічно вбито невинних людей, – написав Тарас.

Телеведуча Лілія Ребрик теж показала наслідки прильоту, назвавши їх страшною ніччю для Запоріжжя.

Росія щодня продовжує завдавати ударів по території України. Окупанти безжально обстрілюють наші міста та людей.