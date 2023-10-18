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Держава-зло. Зірки не стримують емоцій, реагуючи на ракетний удар по Запоріжжю

18 Жовтня 2023, 11:32
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Реакція зірок на ракетний удар по Запоріжжю
Джерело: Monatik Тарас Цимбалюк

Уночі 18 жовтня російські окупанти завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю, один із яких припав на багатоповерхівку. Зруйновано деякі квартири двох під’їздів. Відомо, що є поранені, загиблі та безвісти зниклі.

Росія вже давно показала, що воювати може тільки з мирними жителями, тероризуючи їх регулярними обстрілами. Слова, щоб описати звірства окупантів, знайти складно, проте робити це потрібно, щоб світ бачив те, що відбувається. Реакція зірок на ракетний удар по Запоріжжю 18 жовтня – у матеріалі.

Мультиартист Дмитро Монатик показав фото наслідків прильоту. Він також поділився з аудиторією інформацією, що було шість ракетних ударів.

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Реакція Монатіка на ракетний удар по Запоріжжю

Фото: https://www.instagram.com/monatik_official/

Співак висловив співчуття сім’ям загиблих і всім постраждалим.

Блогерка Даша Квіткова показала відео із Запоріжжя цієї ночі. Вона нагадала підписникам, що Росія – країна-терорист, залишивши хештег.

Реакція Даші Квіткової на ракетний удар по Запоріжжю

Фото: https://www.instagram.com/kvittkova/

Акторка Ольга Сумська також поділилася кадрами, назвавши те, що відбувається, жахом. Також вона зазначила, що під завалами можуть перебувати люди.

Реакція Ольги Сумської на ракетний удар по Запоріжжю

Фото: https://www.instagram.com/olgasumska/

Співачка Настя Каменських висловила співчуття всім, хто втратив рідних і близьких.

Реакція Насті Каменських на ракетний удар по Запоріжжю

Фото: https://www.instagram.com/kamenskux/

– Ракетні удари по місту, інфраструктурі та житловому будинку в центрі міста, зруйновано вісім квартир. Є поранені, загиблі, під завалами можуть бути люди, – повідомила виконавиця доступну інформацію.

Співачка Джамала поділилася публікацією президента Володимира Зеленського. У ній ідеться про те, що держава-зло продовжує свою тактику війни з цивільними українцями та свій терор.

Реакція Джамали на ракетний удар по Запоріжжю

Фото: https://www.instagram.com/jamalajaaa/

Аналогічним постом поділилася телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк. Вона залишила емодзі у вигляді червоного розбитого серця і людей, що обіймаються.

Реакція Лесі Нікітюк на ракетний удар по Запоріжжю

Фото: https://www.instagram.com/lesia_nikituk/

Ведучий Андрій Бєдняков написав на чорному фото – Запоріжжя, додавши емодзі розбитого серця. Також він висловив співчуття сім’ям загиблих.

Реакція Андрія Бєднякова на ракетний удар по Запоріжжю

Фото: https://www.instagram.com/biedniakov/

Актор Тарас Цимбалюк наголосив, що сусід знову влаштував для українців страшну ніч.

– Вкотре завдано удару по житлових будинках, по мирному населенню… Знову цинічно вбито невинних людей, – написав Тарас.

Реакція Тараса Цимбалюка на ракетний удар по Запоріжжю

Фото: https://www.instagram.com/taras.tsymbaliuk/

Телеведуча Лілія Ребрик теж показала наслідки прильоту, назвавши їх страшною ніччю для Запоріжжя.

Реакція Лілії Ребрик на ракетний удар по Запоріжжю

Фото: https://www.instagram.com/liliia.rebrik/

Росія щодня продовжує завдавати ударів по території України. Окупанти безжально обстрілюють наші міста та людей.

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Теги
Дмитро Монатик Запоріжжя Леся Нікітюк Ракетні удари Росії Тарас Цимбалюк
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