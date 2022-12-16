17 грудня Україна дізнається, хто стане переможцем Нацвідбору Євробачення 2023 року. Той музикант чи колектив, який зможе підкорити серця журі та українців, зможе представити нашу країну на головній сцені в Ліверпулі вже у травні 2023 року на міжнародному музичному конкурсі.

Серед 10 фіналістів Нацвідбору – 21-річна зірка TikTok та співак Вася Демчук, більш відомий під псевдонімом Demchuk. Артист виступатиме 17 грудня третім – одразу після Moisei та OY Sound System.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Demchuk розповів про сенс своєї пісні, спілкування з Настею Каменських і що скаже на головній сцені Євробачення 2023 року, якщо буде така можливість.

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– Ваші пісні миттєво розлітаються до TikTok та Instagram. Пам’ятаєте момент, коли прокинулися зіркою? Що відчували?

– Не скажу, що почуваюся зіркою. У мене досі немає розуміння того, що за мною стежить понад 2 млн людей у різних соцмережах. Це якось вийшло раптово, але після довгого творчого шляху.

Я співав пісні, що мені сподобалися, ділився емоціями зі своєю аудиторією, яка на той момент була ще не дуже великою – це була як маленька сім’я. Людям подобалося. Спочатку почали зростати підписники у TikTok, адже публікував саме там свої кавери та уривки своїх треків. І лише цього року на мою сторінку до Instagram прийшло дуже багато підписників.

Усім здається, що коли ти переходиш позначку мільйон, твоє життя змінюється. Ні, нічого не змінюється. Але відповідальність зростає.

– Чи спілкуєтеся з Настею Каменських після спільного треку?

– Звичайно, ми підтримуємо з Настею зв’язок. Іноді списуємось, підтримуємо прем’єри пісень одне одного, відповідаємо на сторізи одне одного. У роботі з Настею було легко, ми одне одного розуміли з півслова. Наша перша зустріч теж пройшла дуже тепло, ми одразу говорили однією мовою, це більше було схоже на зустріч старих друзів, ніж на знайомство.

Я не звертався за порадою щодо участі в Нацвідборі до Насті, але думаю, що вона точно мене підтримала б, як зробила це минулого року на моєму старті на великій сцені.

– Як зважилися на участь у Нацвідборі?

– Це спонтанне рішення, без сумнівів та зайвих роздумів.

Скажу більше, це нове випробування для мене. Я маю шанс поборотися за право презентувати свою країну, розповісти, що відбувається у нас, поки весь світ продовжує жити своїм звичним життям.

– Який меседж закладали у конкурсну пісню? Опишіть її трьома словами.

– Якщо трьома словами, то це світло, життя та кохання.

Коли почалися щоденні віялові відключення світла, мені здалося, що всі відчули тоді якусь порожнечу всередині. Кожен українець зараз мужньо проходить через випробування, але зрозуміло, що ми не окей. А скільки особистих проблем є, якщо відкинути постійні ракети над головою? З цим усім ми маємо якось жити далі.

І від цих роздумів наодинці з собою під час блекауту в мене з’явилися рядки про кохання. Про почуття, які тримають тебе і допомагають не зневіритися в цьому житті. Вони запалюють усередині вогник, який допомагає тобі рухатися далі. Яким би темним і холодним не був би світ навколо тебе.

– Хто з учасників Нацвідбору вам найбільше імпонує?

– Всі учасники по-своєму круті та нестандартні, а з деякими я був знайомий ще до Нацвідбору. Відповідь на це питання зможу дати вже після всього дійства, бо хочу відчути стиль та меседж пісні кожного на сцені. Впевнений, що це буде неймовірний концерт.

– Чому саме Demchuk має представляти Україну на Євробаченні? Вже думали, що скажете із головної сцени конкурсу, якщо поїдете до Ліверпуля?

– Їде не людина, а пісня. А чому саме мій трек чи якогось іншого учасника – нехай вирішують глядачі, наскільки їм сподобається те, про що кожен із нас заспіває.

Якщо я матиму можливість вийти на сцену Ліверпуля, то зроблю все від себе можливе, щоб кожен глядач відчув усередині те, що болить у кожного українця.

І, як кожен учасник Нацвідбору, закликатиму світ допомогти Україні. Вони мають зрозуміти, що це не просто конфлікт між двома країнами. Це світова війна, яка розпочалася на території моєї країни, і якщо вони не почнуть діяти і допомагати ще масштабніше – ця війна виявиться у когось удома.

Для тих, хто не знає, де дивитися Нацвідбір на Євробачення 2023, Факти ICTV підготували список джерел та платформ для зручного перегляду.