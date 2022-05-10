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Декольте зі стразами чи стримані сукні: голосування за найкращі вбрання на Євробаченні 2022

11 Травня 2022, 00:48
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Декольте зі стразами чи стримані сукні: голосування за найкращі вбрання на Євробаченні 2022
Джерело: Eurovision

В італійському Турині відгримів перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022.

У заході брали участь представники 17 країн, зокрема й український гурт Kalush Orchestra, який підкорив європейську публіку треком Stefania та пройшов у фінал.

Крім конкурсних номерів, учасники Євробачення 2022 намагалися вразити концертними вбраннями. Більшість виконавиць обмежилися довгими сукнями, проте дехто надав перевагу відвертому костюму зі стразами.

За найкраще вбрання першого півфіналу Євробачення 2022 – голосуйте на Фактах ICTV.

Другий півфінал міжнародного конкурсу відбудеться 12 травня, а переможця ми дізнаємося – 14 травня.

Загалом участь у Євробаченні беруть представники 40 країн. У фіналі на сцені зустрінуться по десять учасників із першого та другого півфіналів, а також країни Великої п’ятірки.

Виступ Kalush Orchestra у першому півфіналі Євробачення 2022 – дивіться у нашому матеріалі.

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