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Фото Персони

Декольте до стегон і виріз на ногах: Тіна Кароль показала фото у відвертій сукні

30 Січня 2024, 12:59
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тина Кароль
Джерело: Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль опублікувала знімки з нової фотосесії. На кадрах артистка постала в сукні з відвертим декольте.

Тіна Кароль зачарувала шанувальників відвертими фото

В Instagram Тіна Кароль вирішила порадувати фанів свіжими фото. На кадрах співачка постала в чорній обтислій сукні довжини максі. Вона з дуже глибоким декольте, яке тягнеться прямо до стегон і стильно підібране залізним півколом, і високим вирізом на ногах.

До нього Тіна Кароль підібрала чорні туфлі-човники без задника. Від аксесуарів знаменитість у цьому образі відмовилася, адже навряд чи б вони могли перебити увагу з декольте.

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– Гострими іклами поранили, серце зажило і розпустило чорні троянди, де не знайти ні зради, ні правди. Горда, для когось самозакохана, для себе збережена і незалежна є. Рядки початку історії написання пісні, яку так полюбили, – написала під фото виконавиця.

Шанувальники оцінили відвертий образ Тіни Кароль, зазначивши, що вона має чудовий вигляд.

  • Вишукано, натхненно, неперевершено, чуттєво!
  • Еталон жіночності та краси! Неймовірна.
  • Така витончена і спокуслива одночасно.
  • Просто бомбезна.
  • Ну дуже красива, – пишуть користувачі мережі.
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