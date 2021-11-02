Давила незгодних: продюсер Ласкового мая виступив зі звинуваченнями у бік Пугачової

Відомий продюсер Андрій Разін виступив зі звинуваченнями у бік Алли Пугачової. За словами продюсера Ласкового мая, співачка могла зруйнувати кар’єру деяких артистів.

У Instagram він заявив, що Пугачова вибірково боролася із конкурентами. Зокрема, вона намагалася вплинути на кар’єру Разіна.

У 1990 році Алла Пугачова разом із міністром культури намагалася притягнути Андрія Разіна до кримінальної відповідальності за те, що він отримує величезні гроші з концертів, не маючи музичної професійної освіти.

Однак тоді Разін вже мав гарні зв’язки, які й допомогли йому залишитися на плаву в той період. Попри це, продюсер не тримає зла на Аллу Борисівну, оскільки він теж боровся з конкурентами різними методами.

– Я її не засуджую. Я і сам із 1988 до 1993 року намагався нікого не допускати на естраду, щоб не створювати конкуренцію, – написав Андрій Разін.

Раніше ходили чутки, що свого часу Алла Борисівна зіпсувала кар’єру Валентини Легкоступової, Ольги Зарубіної, Ліки Стар, Михайла Муромова. Пугачова такі звинувачення заперечує. Зі свого боку нещодавно екс-солістка гурту Міраж Наталія Гулькіна заявила, що Алла Борисівна одним дзвінком могла поставити хрест на майбутньому будь-якого виконавця.

А напередодні Примадонну звинуватила телеведуча Ангеліна Вовк. У середині нульових Ангеліна раптом перестала вести Пісню року, над якою працювала з кінця 90-х. Вовк упевнена, що до її звільнення доклала руку Алла Пугачова.