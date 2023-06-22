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Дату закінчення війни не скажуть у TikTok: Вадим Карпʼяк звернувся до українців

22 Червня 2023, 16:44
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Вадим Карпʼяк
Джерело: ICTV

Ведучий ICTV і національного марафону Єдині новини Вадим Карп’як порадив українцям не зловживати переглядами псевдоекспертів у соцмережах, оскільки там можна натрапити на оманливі прогнози.

Наприклад, зараз астрологи й екстрасенси користуються емоційним станом людей і так заробляють популярність, пояснює Карп’як. А все через те, що сама форма подачі новин не передбачає перевірки, а самі блогери можуть уникнути відповідальності за свої слова.

– Я розумію, що люди хочуть визначеності. Коли в тебе є ілюзія знань про майбутнє, тобі ніби легше жити. Звичайно, це допомагає людині справитися зі стресом. Однак ми мусимо усвідомлювати, що це лише ілюзія. Ніхто точної дати закінчення війни не скаже в TikTok. Якщо ці “грамотні люди” володіють такою інформацією, то де вони були до 24 лютого з криками, що почнеться масоване бомбардування? – ділиться Карп’як.

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