Блогерка Даша Квіткова думає над другою дитиною. Про можливе поповнення у родині зірка розповіла після вінчання з Микитою Добриніним восени 2022 року.

– Ми вже над цим працюємо. У мене так само є нерви та переживання, які не дають цьому трапитися, – заявила Даша.

Блогерка додала, що вони з Микитою вже хочуть другої дитини. Зіркова сім’я бажає, щоб вікова різниця між дітьми не була надто великою.

– Хочу, щоб їм було цікаво одне з одним. Це все того варте, бо зараз коли він усміхається чи біжить тебе обійняти – хочеться все це пройти знову, – додала Квіткова.

Instagram-блогер не впевнена щодо третьої дитини, чого не скажеш про другу.

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Нещодавно пара нарвалася на критику на тлі вінчання. Телеведучий Микита Добринін відповів хейтерам і заявив, що потрібно поважати вибір кожного. Шомуен вважає, що дуже важко висловити свою думку і не зачепити почуття людини, тому порадив стати на її місце. Це стосується й тих, хто вирішив виїхати з країни на тлі війни, щоб уберегти себе чи свою родину.