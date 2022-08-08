Даша Кацуріна розповіла про свої плани на майбутнє – дизайнерка планує жити на дві країни. Йдеться про Польщу та Україну, і на це вона має свої вагомі причини.

Про свої плани подружка Дантеса розповіла в Instagram.

Як виявилося, ідея у Кацуріної з’явилася ще місяць тому, і її Даша дотримуватиметься весь наступний рік. Дизайнер обрала Польщу не випадково – у неї найкраще сполучення з Києвом, що дуже важливо у нинішніх реаліях. До того ж, її донька Саша піде до нової школи, і в Польщі житиме близька подруга Кацуріної.

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Даша хоче бути щомісяця в Україні, але також не забуває про переваги сусідньої країни.

– Бюрократія європейська, але все набагато швидше, ніж у Португалії чи Німеччині. Це приємно, коли відкриття базової картки в банку займає не два місяці, а лише годину, – додала дизайнерка.

Кацуріна розповіла, що таке рішення на 98% було ухвалено задля безпеки дітей. Вона ніколи не планувала емігрувати, а всі проєкти й надалі працюватимуть в Україні.

Життя Даші змінилося з початку війни – у березні вона розлучилася з Михайлом Кацуріним, а після цього її часто бачили в компанії нового чоловіка. Наприкінці липня Кацуріна та Дантеса помітили за поцілунком – вони опублікували спільні знімки з фотоавтомата.