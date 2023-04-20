Даша Астаф’єва вперше розповіла, що втратила голос після операції

Співачка і модель Даша Астаф’єва вперше зізналася, що більше не може співати. Усе через операцію, яку вона перенесла раніше.

За словами Даші, під час хірургічного втручання їй пошкодили нерв, який розташований біля зв’язок. Про це Даша дізналася просто перед інтерв’ю для YouTube-каналу Розмова, оскільки відвідала лікаря.

– Мені дуже складно повертатися до того, чим я займалася. Я фізично не маю можливості. Була в лікаря і мені, на жаль, пошкодили нерв… Уперше про це говорю. Я, на жаль, не можу співати, – поділилася Астаф’єва.

Вона додала, що після того як дізналася про свій діагноз – проплакала весь ранок. Лікар їй сказав, що це дуже складна історія, і до нього вона мала прийти ще рік тому, але повномасштабна війна внесла свої корективи.

Каже, що згодна будь-що робити, лікуватися, але відновлення і терапія дуже складні.

– Усе це також пов’язано зі стресом. Я ніколи не вважала себе співачкою, акторкою, я люблю і роблю те, що мені подобається, і в мене є надія, що я відновлюся і співатиму, – сказала Даша.

Також Астаф’єва розповіла, що на операцію її привезли вже на швидкій, був стан, коли вона могла померти. Саме тоді вона підписала документ, що лікарі не несуть відповідальність за те, що можуть порушити зв’язки.

– Коли ти помираєш, підписуєш будь-який документ і я його підписала з анестезіологом. Він сказав: – Я не хочу цього робити, це співачка, потім до мене будуть питання, – згадує акторка.

Зізнається, тоді не розуміла і думала, що з нею нічого такого не станеться, оскільки завжди вважала себе щасливчиком.