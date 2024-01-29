Українська співачка і модель Даша Астаф’єва розповіла, чому не співає, і коли може повернутися на сцену. Як виявилося, зараз знаменитість себе на сцені не відчуває.

Чому Даша Астаф’єва не співає

В Instagram зірка поділилася своїми думками, додавши відверті знімки в сміливому образі. Своє звернення співачка почала з того, що її багато хто запитує, чи хоче вона повернутися на сцену. Втім, як виявилося, Даша не поспішає брати в руки мікрофон, і відмовляється від пропозицій виступити.

– Не до веселих пісень і яскравого вбрання. Уявіть, вранці обстріл, а ввечері я в костюмі напівоголеного зайця заводжу своє: Аво-авокадо, ммм. Я не проти артистів – люди заробляють гроші, платять податки і збирають кошти на армію – все це надважливо, – додала Астаф’єва.

Артистка відповіла, що потрібно вживати різний український контент, зокрема й розважальний. За словами Даші, наші артисти зараз роблять гарний контент, але сама співачка не відчуває себе на сцені. Зірка додала, що мистецтво – це відображення сучасності.

Зараз дивляться

– Мені хочеться створювати не тільки розважальний та освітній український контент, а й бути частиною “зрізу часу”. Бути потрібною і корисною сьогодні, щоб завтра це теж мало сенс. А до співу… можливо, я повернуся після нашої перемоги, – підсумувала Астаф’єва.

Нагадаємо, що раніше Астаф’єва закликала українців не мовчати про війну. Зірка зазначила, що зараз місія кожного з нас – показувати світові, що війна триває, адже окрім нас самих цього ніхто не розповість.