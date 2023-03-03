Український музикант Володимир Дантес розповів про приліт ворожого снаряда на Донеччині. Своїми думками артист поділився в Instagram, і розповів, наскільки складно на фронті нашим героям.

Музикант вирушив на Донеччину, де посидів із захисниками у військовій частині, попив чай і послухав цікаві історії. Під час цього візиту артист дізнався, що таке приліт на фронті. Були три дуже сильні вибухи. Артист здивувався спокою військових, хоч і приліт був на відстані близько кілометра.

– Ну, може, кілометр чи менше… Не знаю, я з морально-психологічного забезпечення, у відстані не розбираюся, – розповів Дантес частину діалогу з військовою після прильоту.

Володимир додав, що прильоти не повинні бути повсякденністю, і нагадав, що ми не повинні забувати про наших героїв.

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– І це – моє щоденне нагадування собі і вам про те, наскільки там важко. Не гіперболічно важко, а реально, – заявив музикант.

Раніше стало відомо, чому Дантес не перекладає пісні українською мовою. Артист заявив, що поки не може зробити це красиво – контент виходить куцим. У артиста дуже багато пісень російською за роки його творчої діяльності.