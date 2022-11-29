Український артист Володимир Дантес розповів, чому не міг офіційно розлучитися з Дорофєєвою до кінця листопада. В інтерв’ю YouTube-каналу Розмова артист також зізнався, що зруйнувало їхні стосунки.

– Мій недолік – я не можу розлучитися. У мене не вистачає часу. Я думав, що це можна було зробити онлайн – через Дія не виходячи з дому. Потрібно встигнути між концертами та від’їздами, заявив артист.

Щодо причини розлучення, то свою думку Володимир сформував ще на початку лютого, коли він із Надією Дорофєєвою тільки почали розлучатися.

– Для себе я відповів ще тоді. Воно все накопичувалося – щось не так, і ніхто не хоче це вирішувати. Ну і ти приймаєш рішення – думали жити окремо місяць, щоб зрозуміти. Але розпочалася війна. Справа не в різних гастролях – це все відмовки. Ніхто просто не хотів напружуватися – спочатку одна людина, а потім уже й друга, – заявив Дантес.

Співак додав, що раптом йому захотілося пожити для себе.

Зараз дивляться

– Одного разу мені здалося, що я надто багато живу для своєї дружини. Потрібно й зайнятися собою. І я бачу, що це є норма і для неї. І з часом ви стаєте особистостями, які мають мало що спільного. Ми й росли разом – мені було 23, а їй 21, коли ми познайомилися. Були й інші проблеми, але це не на моїй совісті і не мені розповідати, – додав артист.

Нагадаємо, що зараз Дантес уже знайшов заміну своїй колишній. Ще у вересні Дантес познайомив Дашу Кацуріну зі своєю мамою – це новий рівень у стосунках.