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Дантес розповів про причини розставання з Дорофєєвою: Ніхто не хотів напружуватися

29 Листопада 2022, 12:14
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Володимир Дантес

Український артист Володимир Дантес розповів, чому не міг офіційно розлучитися з Дорофєєвою до кінця листопада. В інтерв’ю YouTube-каналу Розмова артист також зізнався, що зруйнувало їхні стосунки.

– Мій недолік – я не можу розлучитися. У мене не вистачає часу. Я думав, що це можна було зробити онлайн – через Дія не виходячи з дому. Потрібно встигнути  між концертами та від’їздами, заявив артист.

Щодо причини розлучення, то свою думку Володимир сформував ще на початку лютого, коли він із Надією Дорофєєвою тільки почали розлучатися.

– Для себе я відповів ще тоді. Воно все накопичувалося – щось не так, і ніхто не хоче це вирішувати. Ну і ти приймаєш рішення – думали жити окремо місяць, щоб зрозуміти. Але розпочалася війна. Справа не в різних гастролях – це все відмовки. Ніхто просто не хотів напружуватися – спочатку одна людина, а потім уже й друга, – заявив Дантес.

Співак додав, що раптом йому захотілося пожити для себе.

Зараз дивляться

– Одного разу мені здалося, що я надто багато живу для своєї дружини. Потрібно й зайнятися собою. І я бачу, що це є норма і для неї. І з часом ви стаєте особистостями, які мають мало що спільного. Ми й росли разом – мені було 23, а їй 21, коли ми познайомилися. Були й інші проблеми, але це не на моїй совісті і не мені розповідати, – додав артист.

Нагадаємо, що зараз Дантес уже знайшов заміну своїй колишній. Ще у вересні Дантес познайомив Дашу Кацуріну зі своєю мамою – це новий рівень у стосунках.

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Володимир Дантес Надя Дорофєєва
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