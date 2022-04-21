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Дантес привітав свою колишню Дорофєєву з днем народження: Кохай та будь коханою

21 Квітня 2022, 12:52
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Дантес привітав свою колишню Дорофєєву з днем народження: Кохай та будь коханою

Український співак Володимир Дантес привітав свою колишню дружину Надю Дорофєєву із днем народження. 21 квітня зірці виповнилося 32 роки.

Своє привітання Володимир опублікував у Instagram, додавши фотографію Наді та побажав  знайти кохання.

– З днем народження, Надя Дорофєєва! Кохай і будь коханою, – заявив Дантес.

Дантес

Саме розлучення зіркової пари здивувало фанатів, бо Надю та Володимира вважали чи не ідеальною родиною. Після семи років шлюбу вони вирішили розійтися, але на цьому зв’язки не обірвалися.

У квітні Дантес заявив, що почувається нормально після розлучення, і зараз вони дружать. Це рішення було ухвалено раніше, але через війну вони вирішили відкласти новину.

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Схоже, колишня пара досі підтримує зв’язок навіть на тлі нещодавнього скандалу, де Дорофєєву застукали в обіймах київського ресторатора Михайла Кацуріна. Фотографію опублікувала користувачка Instagram, і запевнила, що бачили їх у Барселоні.

Кацурін також був одружений, але заявив про розлучення зі своєю дружиною Дашею через добу після аналогічного рішення Наді та Володимира. Варто зазначити, що пари дружили сім’ями, і часто подорожували світом разом.

Теги
Володимир Дантес, Надя Дорофєєва
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