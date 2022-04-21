Український співак Володимир Дантес привітав свою колишню дружину Надю Дорофєєву із днем народження. 21 квітня зірці виповнилося 32 роки.

Своє привітання Володимир опублікував у Instagram, додавши фотографію Наді та побажав знайти кохання.

– З днем народження, Надя Дорофєєва! Кохай і будь коханою, – заявив Дантес.

Саме розлучення зіркової пари здивувало фанатів, бо Надю та Володимира вважали чи не ідеальною родиною. Після семи років шлюбу вони вирішили розійтися, але на цьому зв’язки не обірвалися.

У квітні Дантес заявив, що почувається нормально після розлучення, і зараз вони дружать. Це рішення було ухвалено раніше, але через війну вони вирішили відкласти новину.

Схоже, колишня пара досі підтримує зв’язок навіть на тлі нещодавнього скандалу, де Дорофєєву застукали в обіймах київського ресторатора Михайла Кацуріна. Фотографію опублікувала користувачка Instagram, і запевнила, що бачили їх у Барселоні.

Кацурін також був одружений, але заявив про розлучення зі своєю дружиною Дашею через добу після аналогічного рішення Наді та Володимира. Варто зазначити, що пари дружили сім’ями, і часто подорожували світом разом.