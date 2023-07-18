Американська акторка Ліндсі Лохан уперше стала мамою. Хлопчика назвали Луай.

Про це заявили представники зірки. Відомо, що Ліндсі народила в Дубаї, де і проживає зі своїм коханим Бадером Шаммасом.

– Сім’я у нестямі від любові, – заявив менеджер артистки.

Примітно, що точної дати народження так і не назвали. Ім’я у малюка незвичайне – Луай арабською означає “щит” або “захисник”.

Сама Ліндсі поки не розкрила жодних подробиць – вона не викладала навіть зворушливі знімки в Instagram.

Нагадаємо, що вперше про вагітність Лохан стало відомо в березні, коли акторка опублікувала знімок з одягом для малюка і написом Скоро народиться.

Тоді зірка заявила, що вони з чоловіком благословенні й дуже раді. Тоді її привітали з радісною новиною інші відомі особистості – Періс Гілтон та Аманда Сейфрід.

Про плани стати мамою Лохан розповіла ще в листопаді 2022 року, коли в інтерв’ю обговорювала подальші плани на життя з Бадером.

Актриса заявила, що думає про подальше життя в Дубаї – на її думку, там безпечно і дуже хороші школи.

Нещодавно стало відомо, що колишня дружина продюсера-путініста Юрія Бардаша Луна вагітна вдруге. Про це співачка розповіла в Instagram, поділившись своїми емоціями і думками.