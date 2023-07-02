Співачка Оля Полякова очолила українську ЛГБТ-колону в Лондоні.

На щорічному марші гордості співачка постала в образі воїна – у блискучих обладунках, короні, золотому плащі та з мечем у руках. Вбрання Олі було виконано в синьо-жовтих тонах, а на грудях красувався тризуб.

Також в Instagram Оля висловила надію, що одностатеві шлюби все ж таки визнають і кожен артист використає свій вплив, щоб захистити права і свободу ЛГБТ-спільноти.

– ЛГБТК+ люди, які воюють на передовій, стикаються з неймовірними труднощами, коли справа стосується турботи про партнера, дітей, нерухомість. Зараз Україна проходить складний шлях політичних і культурних трансформацій. Я впевнена, дух свободи, який ми бачимо на лондонських вулицях, ми скоро побачимо в Києві, – підкреслила Оля.

Полякова додала, меседж їхньої колони був присвячений Україні, адже наша країна — частина прогресивного світу і ми маємо особливо чітко наголошувати на тому, що нас, українців, об’єднує прагнення до свободи, безпеки та рівноправності всіх наших громадян.

– Наш меседж: Дайте нам крила, щоб захистити нашу веселку. Слоган ходи навіяний історичним візитом президента України Володимира Зеленського до Лондона в лютому 2023 року, під час якого він неодноразово закликав надати нам літаки. Його заклик: Дайте нам крила, щоб захистити свободу, проголошений перед британським парламентом, став легендарним, – поділилася Оля.