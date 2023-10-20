19 жовтня в ефірі Нового каналу вийшов четвертий випуск нового сезону розважального шоу Хто зверху? з Лесею Нікітюк і Богданом Шелудяком.

У свіженькому випуску ігрового протистояння жінок і чоловіків зійшлися шеф-кухар Євген Клопотенко, водій LeМаршрутки Богдан Богданович, хореограф Амадор Лопес, співачка Оля Цибульська, модель Даша Астаф’єва та виконавиця Оля Полякова.

За грою пильно стежив Пан Суддя, роль якого виконує Олександр Педан.

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Уже з першого раунду Руки-ноги почалася запекла боротьба. І чоловіки, і жінки активно складали нелегкі слова. Вони наполегливо намагалися впоратися з кожною загадкою, а тому на деяких словах втратили чимало часу.

– Хлопці, мені здалося, що ви тиждень складали слово “тиждень”. І ви таки його склали! А дівчата слово “гривня” складали так, ніби їм платять у доларах. Зрештою, витратили на нього майже 30 секунд і склали не “гривня”, а “гринвя”. Але я навіть зачитаю це слово! Але все одно це чотири правильних слова проти п’яти у чоловіків, – прокоментував після раунду Пан Суддя.

Конкурс По губах завершився нічиєю – команди вгадали по 11 слів. Щоб визначити переможця раунду, у студії влаштували Дивоглядки. Подивитися одне одному в очі вийшли Амадор Лопес і Даша Астаф’єва, яка таки перемогла свого супротивника.

Цибульська пробиралася в гуртожиток, а Полякова приміряла образ Ярмоленка: 4 випуск Хто зверху / 2 зображення

У музичному раунді 5 слів були танці та співи, оскільки в студії лунали відомі українські хіти: Який ти козак, Допоможе ЗСУ, Щоб не було та Ой на горі. Перемога в цьому конкурсі – за чоловіками.

Далі був раунд Хто я?, де Оля Полякова перевтілилася в Андрія Ярмоленка і не встигла, на жаль, відгадати свого героя за 90 секунд. А от Богдан Богданович, справжнє ім’я якого Ігор Новинчук, про свого персонажа Івасика Телесика здогадався за 60 секунд. І знову перемога чоловіків!

Цибульська пробиралася в гуртожиток, а Полякова приміряла образ Ярмоленка: 4 випуск Хто зверху / 2 зображення

У конкурсі Обмін ролями Клопотенко, Богданович, Лопес і Шелудяк уперше спробували, що таке довгі нігті з гелевим покриттям. З таким манікюром чоловікам потрібно було зав’язати шнурки, відібрати копійки в гаманець і відкрити банку з напоєм. До речі, впоралися вони досить непогано!

Дівчатам їхнє завдання далося краще. Вони повинні були уявити, що пробираються в гуртожиток на вечірку, і пролізти під турнікетом так, щоб їх не зафіксували камери спостереження на ньому. Це в них вийшло блискуче!

У раунді Правда/брехня стало відомо, що Євген Клопотенко має супервміння – читати одне і паралельно писати зовсім інше. Богдан Богданович використовував курку замість gps-навігатора під час зйомок LeМаршрутки. Бабуся Олі Полякової в дитинстві клала їй у бульйон із макаронами курячу голову. А голос Олі Цибульської слухає весь світ!

– Я – єдина українська співачка, чий голос щодня по кілька разів лунає в Сикстинській капелі у Ватикані. На запрошення сім’ї почесних послів при святому престолі та першої леді України саме моїм голосом звучить екскурсія музеями Ватикану. Наша мова – наймилозвучніша у світі, – розповіла вона.

Сьомий раунд Скляна дошка завершився перемогою дівчат. Даша Астаф’єва дала на дві правильні відповіді більше за Амадора Лопеса.

Фінал починався з величезним розривом за балами. На рахунку жінок було 14 тис., а в чоловіків удвічі менше – 7 тис.. У цьому раунді, перевтілившись у хлібні скибочки з наліпками, учасники збирали червоні кульки, які імітували ікринки. Краще це вийшло в чоловіків, тому вони й здобули загальну перемогу в цій грі.