Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Ця війна приведе вас до краху: Каменських пояснила росіянам різницю з українцями

11 Жовтня 2022, 09:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Настя Каменских

Співачка Настя Каменських гнівно звернулася до росіян після масштабного ракетного обстрілу України 10 жовтня. Виконавиця зазначила, що ті ніколи не зрозуміють різницю між  нами.

Артистка оприлюднила своє повідомлення в Instagram, оскільки багато її коментаторів – із РФ.

– До активних коментаторок – жінок із описом в профілі: мама двох янголят, любляча дружина і мати, які з самого початку війни пишуть на підтримку вбивств. І до вас, неповнолітні дівчатка з квіточками на аватарках. Ви ще не закінчили школу, але вже в вас розвивається бажання смерті дітям у сусідній країні. “Братньому”, як ви тут всі кричали, народу, – зазначила Каменських.

Настя сказала, що вони радіють смертям, зіпсованому дитинству дітей, руйнуванням цивільної інфраструктури, дитячих майданчиків, автобусів та університетів.

Зараз дивляться

У свою чергу ми раділи руйнуванню Керченського мосту, однак лише тому, що по ньому поставлялася техніка, яка бомбить українські міста, вбиває людей, дітей і руйнує все, що Україна створювала роками і століттями.

– Тому що це незаконно побудований міст – символ окупації Росією незалежних територій України, де до вашої появи жили в мирі. Подивіться, скільки жертв серед українців принесла ваша війна – ви там про які жертви на мосту починаєте писати? Ви в своєму розумі? До 2014 року у нас в принципі від війни ніхто не вмирав, доки ви не припхалися, – продовжила співачка.

Каменських зазначила, що це помста бункерного і пособників війни за те, що вони вже програли. Настя назвала ці дії – передсмертними конвульсіями їхнього режиму.

Також артистка виділила успіхи українських захисників, які звільняють окуповані РФ території.

– Вас ніхто не чіпав, але ваша країна і до мосту бомбила всю Україну, здійснювала звірства в Бучі, Ізюмі, Ірпені, Маріуполі та інших містах. Спочатку багато хто справді думав, що це війна однієї людини і ваше: – Ми не винні, Ми поза політикою, Людям війна не потрібна, викликало співчуття, що ви заручники режиму і пропаганди, але тепер – це все робить кожен із вас, – наголосила виконавиця.

Настя додала, що тепер українці ненавидять росіян  – посібників війни. І нині у нас адекватна відповідна реакція на все, що буде відбуватися з їхньою країною, аби вона скоріше припинила своє існування поруч із Україною.

– Це не перша війна, розв’язана вами, але я дуже сподіваюся, що саме ця війна приведе вас до краху. Не тому, що ми бажаємо поганого, а просто, щоб вас – злих, що ненавидять, що бажають смерті, підкоряються, бояться, схильних до пропаганди, просто не було поруч із нами, – підсумувала артистка.

Читайте також:
Потап і НастяКіркоров сказав мовчати: Каменських дзвонила Ані Лорак у перші дні війни

Теги
Настя Каменських
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь