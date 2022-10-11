Співачка Настя Каменських гнівно звернулася до росіян після масштабного ракетного обстрілу України 10 жовтня. Виконавиця зазначила, що ті ніколи не зрозуміють різницю між нами.

Артистка оприлюднила своє повідомлення в Instagram, оскільки багато її коментаторів – із РФ.

– До активних коментаторок – жінок із описом в профілі: мама двох янголят, любляча дружина і мати, які з самого початку війни пишуть на підтримку вбивств. І до вас, неповнолітні дівчатка з квіточками на аватарках. Ви ще не закінчили школу, але вже в вас розвивається бажання смерті дітям у сусідній країні. “Братньому”, як ви тут всі кричали, народу, – зазначила Каменських.

Настя сказала, що вони радіють смертям, зіпсованому дитинству дітей, руйнуванням цивільної інфраструктури, дитячих майданчиків, автобусів та університетів.

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У свою чергу ми раділи руйнуванню Керченського мосту, однак лише тому, що по ньому поставлялася техніка, яка бомбить українські міста, вбиває людей, дітей і руйнує все, що Україна створювала роками і століттями.

– Тому що це незаконно побудований міст – символ окупації Росією незалежних територій України, де до вашої появи жили в мирі. Подивіться, скільки жертв серед українців принесла ваша війна – ви там про які жертви на мосту починаєте писати? Ви в своєму розумі? До 2014 року у нас в принципі від війни ніхто не вмирав, доки ви не припхалися, – продовжила співачка.

Каменських зазначила, що це помста бункерного і пособників війни за те, що вони вже програли. Настя назвала ці дії – передсмертними конвульсіями їхнього режиму.

Також артистка виділила успіхи українських захисників, які звільняють окуповані РФ території.

– Вас ніхто не чіпав, але ваша країна і до мосту бомбила всю Україну, здійснювала звірства в Бучі, Ізюмі, Ірпені, Маріуполі та інших містах. Спочатку багато хто справді думав, що це війна однієї людини і ваше: – Ми не винні, Ми поза політикою, Людям війна не потрібна, викликало співчуття, що ви заручники режиму і пропаганди, але тепер – це все робить кожен із вас, – наголосила виконавиця.

Настя додала, що тепер українці ненавидять росіян – посібників війни. І нині у нас адекватна відповідна реакція на все, що буде відбуватися з їхньою країною, аби вона скоріше припинила своє існування поруч із Україною.