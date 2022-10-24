Стала відома причина смерті актора Роббі Колтрейна, відомого за роллю Геґріда в серії фільмів про Гаррі Поттера.

72-річний актор пішов із життя через поліорганну недостатність. У свідоцтві про смерть також говориться, що він боровся з сепсисом, інфекцією нижніх дихальних шляхів і закупоркою серця.

Ба більше, у Роббі був діагностований цукровий діабет 2-го типу і ожиріння.

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Нагадаємо, про те, що Роббі Колтрейн помер стало відомо 14 жовтня. Трагічну новину підтвердила агент зірки, але причину смерті не повідомила.

Було відомо, що актор проходив лікування від остеоартриту – хвороби суглобів і свої останні дні провів в інвалідному візку.