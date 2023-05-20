Що подивитися на вихідних – вічне питання. Зазвичай за порадою щодо фільму чи серіалу ми пишемо друзям, чи серфимо рейтинги на сайтах в інтернеті.

Ведуча проєкту Аферисти в сітях (Новий канал) Олена-Крістіна Лебідь назвала п’ять фільмів, які вразили її останнім часом. Зберігайте зіркову підбірку та насолоджуйтесь хорошим кіно.

Люксембург, Люксембург (українська комедія)

– На першому місці, просто топчик! Офігенно! 10 з 10. Заради цього фільму я б навіть ініціювала український Оскар! У вигляді золотого тризуба (усміхається). І цей фільм зібрав би вагон нагород у всіх номінаціях. Я впевнена, жарти героїв скоро розтягнуть на цитати, – ділиться телеведуча.

Меню (трилер)

– На другому місці фільм, який починається так легко і красиво, а потім бац – вишуканий треш. Реально вишуканий! Точно 9 з 10. Очі вилазять на лоба. Сидиш у шоці від кожного нового повороту. Трилер, який захоплює як бультер’єр, і не відпускає до фінальних титрів. У мене навіть рагу згоріло в духовці (сміється), – розповідає Олена-Крістіна.

Скляна цибуля (екшн-детектив)

– Цей фільм я б назвала трилером року! Ну, і Денієл Крейг – це просто пушка-петарда. Поставила б точно за це кіно 8 з 10. Кайф і від непередбачуваності сюжету, і від іронічного стьобу, – говорить Лебідь.

Винний (трилер)

– Моя оцінка теж 8 з 10. Цей фільм примусить на фіналі шукати свою щелепу. Повірте мені! Ще й головний герой – красунчик Джейк Джилленгол. Скажу так: це фільм із найнеочікуванішим фіналом! – каже ведуча.

У прямому ефірі (кримінальний трилер)

– Цей фільм – просто рекордсмен за шоковими поворотами. Я разів сім підскакувала від “нежданчиків”! Мел Гібсон – крутий перець (усміхається). Зіграв блискуче! Ну, і головний сюрприз – це, звісно, фінал. Думаю, теж 8 з 10! – зізнається Олена-Крістіна Лебідь.