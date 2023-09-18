Телеведуча Леся Нікітюк залишила квартиру, де жила протягом трьох років, та показала своїм шанувальникам купу спакованих коробок, які чекають переїзду на нову квартиру.

– Нарешті, я звідси виїжджаю. Втім, як нарешті, я до всіх місць ставлюся з любовʼю, тому що там відбувається багато подій. І в цій квартирі теж було багато подій, – сміючись, пригадала телеведуча.

Нікітюк додала, що відзавтра на підписників чекатиме оновлений контент.

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– Цей день настав! Леся Іванівна буде знімати сторіз вже з іншої квартири, а цій подякуємо, – зворушливо попрощалася блогерка з місцем, де жила останні кілька років.

Нагадаємо, нещодавно телеведуча пригадала морошну історію про те, як вона ледь не загинула під час зйомок одного з випусків шоу Хто зверху.