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Цей день настав: Леся Нікітюк переїжджає на нову квартиру

18 Вересня 2023, 12:22
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Леся Никитюк
Джерело: Леся Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк залишила квартиру, де жила протягом трьох років, та показала своїм шанувальникам купу спакованих коробок, які чекають переїзду на нову квартиру.

– Нарешті, я звідси виїжджаю. Втім, як нарешті, я до всіх місць ставлюся з любовʼю, тому що там відбувається багато подій. І в цій квартирі теж було багато подій, – сміючись, пригадала телеведуча.

Нікітюк додала, що відзавтра на підписників чекатиме оновлений контент.

Зараз дивляться

– Цей день настав! Леся Іванівна буде знімати сторіз вже з іншої квартири, а цій подякуємо, – зворушливо попрощалася блогерка з місцем, де жила останні кілька років.

Нагадаємо, нещодавно телеведуча пригадала морошну історію про те, як вона ледь не загинула під час зйомок одного з випусків шоу Хто зверху.

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