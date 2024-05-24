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Це зламало мене: колишня дівчина P.Diddy вперше заговорила про відео з побиттям

24 Травня 2024, 12:26
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
репер P.Diddy та Кессі Вентура
Джерело: Getty Images

Співачка Кессі Вентура вперше заговорила після публікації відео, на якому репер Шон Комбс (P.Diddy) б’є її ногами у готелі в Лос-Анджелесі. Вентура зустрічалася із музикантом та продюсером з 2006 до 2018 року.

Кессі Вентура перервала мовчання з приводу відео з побиттям

У своєму Instagram співачка та модель прокоментувала запис, який вже тиждень бурхливо обговорюють в медіапросторі. Вона подякувала усім, хто підтримав її.

– Домашнє насильство – це проблема. Воно зламало мене до того, ким я ніколи не думала, що зможу стати. Завдяки наполегливій праці я стала кращою сьогодні, але я завжди буду оговтуватися від мого минулого, – поділилася Кессі.

Вона закликала з більшою увагою ставитися до слів жертв насильства та вірити їм, адже розповісти правду буває важко і страшно.

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– Я простягаю руку тим, хто все ще живе в страху. Простягніть руку своїм близьким, не віддаляйте їх від себе. Ніхто не повинен нести цей тягар наодинці, – зауважила Вентура.

Шон Комбс теж прокоментував відео з побиттям. Він визнав, що йому немає прощення, та заявив, що “огидний” сам для себе.

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Насильство Шон Комбс
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