Українська співачка MamaRika зізналася, що ніколи не купує нові телефони. Свій секрет зірка розкрила під час раунду Правда чи брехня у легендарному шоу Хто зверху? на Новому каналі.

– Я вважаю, що це тупо: витрачати гроші на новий iPhone, якщо можна взяти вживаний. І краще віддати ці кошти на донат, – пояснила свою позицію MamaRika.

Своєю чергою ведучий і капітан чоловічої команди Богдан Шелудяк пожартував, що купувати вживані телефони співачці радить чоловік Сергій Середа.

– Ну, а що ти хочеш? Я вісім років живу з одеситом! – усміхнулася MamaRika.