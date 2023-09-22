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Персони

Це тупо! MamaRika пояснила, чому не купує нові телефони

22 Вересня 2023, 13:47
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
MamaRika
Джерело: Новий канал

Українська співачка MamaRika зізналася, що ніколи не купує нові телефони. Свій секрет зірка розкрила під час раунду Правда чи брехня у легендарному шоу Хто зверху? на Новому каналі.

– Я вважаю, що це тупо: витрачати гроші на новий iPhone, якщо можна взяти вживаний. І краще віддати ці кошти на донат, – пояснила свою позицію MamaRika.

Своєю чергою ведучий і капітан чоловічої команди Богдан Шелудяк пожартував, що купувати вживані телефони співачці радить чоловік Сергій Середа.

– Ну, а що ти хочеш? Я вісім років живу з одеситом! – усміхнулася MamaRika.

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