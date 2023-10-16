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Персони

Це роблять навіть зірки: Кім Кардаш’ян зізналася, що дивиться в TikTok

16 Жовтня 2023, 18:05
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ким Кардашьян
Джерело: Depositphotos

Кім Кардаш’ян розповіла, чим займається у TikTok – модель заходить у соцмережу за порадами щодо краси. Про це знаменитість розповіла, обговорюючи свій бренд SKKN by Kim з догляду за шкірою

Як виявилося, власниця компанії сама потребує порад, причому не від експертів галузі, а від блогерів.

– Я обожнюю косметичний контент TikTok – я замовляю все, що можна спробувати, наприклад, засоби для шкіри, продукти для краси та лайфхаки для волосся, хоча буває важко зрозуміти, що дійсно працює, – зізналася Кім.

Утім, до фахівців вона все ж звертається – косметолог-естетист відповідає на запитання про тренди та дає найкращі поради колишній Каньє Веста.

Зараз дивляться

Власниця бренду косметики висловила сподівання, що діти надихатимуться її правилами догляду за собою.

– Догляд за шкірою – це найважливіша частина мого догляду за собою, і я сподіваюся прищепити цю філософію своїм дітям. Дуже важливо приділяти час собі – розуму й тілу, зазначила Кім.

Нагадаємо, що нещодавно Кардаш’ян кардинально змінила образ, чим здивувала своїх шанувальників. На обкладинці глянцю CR Fashion Book вона з’явилася з короткою стрижкою під хлопчика, недбалим макіяжем і розтягнутим одягом.

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Джерело
People
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Кім Кардаш’ян
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