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Це про єднання нації! Тіна Кароль зідзвонилася з військовими під час концерту

14 Листопада 2022, 18:36
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Це про єднання нації! Тіна Кароль зідзвонилася з військовими під час концерту
Джерело: Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль прямо під час виступу в Берліні (Німеччина) зателефонувала військовим, які перебувають на передовій.

Відповідним відео з виступу артистка поділилася в Instagram.

– Зворушливий момент для всіх – відеодзвінок у реалтаймі хлопців із фронту з глядачами в концертному залі. Це про єднання нації, це про підтримку і наснагу, це про повагу і увагу нашим захисникам. Цвіт нації! – написала Тіна Кароль під роликом.

Також виконавиця додала, що хлопці Чернівецького прикордонного загону, які наразі перебувають у Донецькій області, отримали утеплення від її благодійного фонду.

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– Слава нашим людям і нашим героям. Вільні. Нескорені, – наголосила артистка.

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Теги
Концерт Тіна Кароль українські військові
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