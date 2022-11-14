Співачка Тіна Кароль прямо під час виступу в Берліні (Німеччина) зателефонувала військовим, які перебувають на передовій.

Відповідним відео з виступу артистка поділилася в Instagram.

– Зворушливий момент для всіх – відеодзвінок у реалтаймі хлопців із фронту з глядачами в концертному залі. Це про єднання нації, це про підтримку і наснагу, це про повагу і увагу нашим захисникам. Цвіт нації! – написала Тіна Кароль під роликом.

Також виконавиця додала, що хлопці Чернівецького прикордонного загону, які наразі перебувають у Донецькій області, отримали утеплення від її благодійного фонду.

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