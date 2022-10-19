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Це пекло було понад 40 днів: Кривошапко про рідних у Маріуполі

19 Жовтня 2022, 18:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Це пекло було понад 40 днів: Кривошапко про рідних у Маріуполі

Співак Олександр Кривошапко розповів, як його сім’я опинилася з перших днів повномасштабної війни під ворожими обстрілами в Маріуполі.

Каже, там було багато близьких – мама, бабуся, племінник, сестра, її чоловік і друзі. Був час, коли вони зовсім не виходили на зв’язок.

– Це пекло було понад 40 днів, коли за 40 днів я з ними поговорив хвилини три. Це було практично неможливо. Це такий емоційний тероризм, який я ніколи не забуду і який ніхто з нас не забуде, – зазначив Олександр.

Сім’я артиста вийшла з міста разом із евакуаційною колоною. Пішки вони пройшли майже 15 кілометрів. Врятувалися всі, крім бабусі, вона не захотіла виїжджати.

Зараз дивляться

Каже, їхній підвал в Маріуполі розташований від під’їзду за два метри, і були періоди, коли з нього по 2-3 дні люди не могли вийти через інтенсивність обстрілів.

– У них навіть не було можливості провідати бабусю, яка жила за декілька дворів від нас із доглядальницею. Могли піти туди, але не дійти. Коли вже виїжджали з міста, стало відомо, що ось так. Досі болить, це складна тема, – сказав Кривошапко.

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Фото: Олександр Кривошапко

Джерело
ЖВЛ
Теги
Маріуполь
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