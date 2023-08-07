Співачка Оля Полякова стала на захист Джамали, яку розкритикували за виконання гімну України.

Полякова записала відеозвернення, в якому похвалила колегу, зазначивши, що її оригінальне виконання було фантастичним.

– Я послухала і хочу вам сказати, що це було дуже круто і талановито. Самобутність артиста доречна у виконанні будь-якого твору, якщо це зроблено чесно і з душею. І взагалі, виконання гімну не має виглядати, як на радянському параді, це тріумф духу, а наш український дух – це дух творчості, пошуку, самовираження, – наголосила Полякова.

Також вона сказала, що співати гімн на стадіоні – складно, оскільки це не просто величезна відповідальність, а й технічна складність через затримку звуку.

– Але, співати гімн – неймовірні почуття. Джамала, тобі моя підтримка, це круто, – наголосила Оля.

Нагадаємо, Джамала виконала гімн України на благодійному футбольному матчі Game4Ukraine у Лондоні. Артистки змінила мотиви на кримськотатарські, за що на неї посипався хейт.

Так, у коментарях під відео, яке Джамала оприлюднила у своєму Instagram, користувачі мережі стали висловлювати своє невдоволення і зазначати, що гімн не місце для імпровізації.

Варто зазначити, що Оля Полякова днями також виконала гімн України на початку футбольного поєдинку між Тоттенхемом і Шахтарем перед 56 тис. аудиторією.

Чуттєве виконання гімну прозвучало в аранжуванні музиканта Дмитра Саратського.